Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Magnier zmagovalec prve etape dirke po Italiji

Burgas, 08. 05. 2026 17.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Paul Magnier

V Bolgariji ob Črnem morju se je začela dirka po Italiji. Prvi etapni zmagovalec in nosilec rožnate majice je postal Francoz Paul Magnier. Kolesar ekipe Soudal-Quick Step je bil najhitrejši v sprintu manjše skupine, ki se je izognila skupinskemu padcu v zadnjem kilometru 147-kilometrske preizkušnje s ciljem v Burgosu.

Drugo mesto je zasedel Danec Thomas Lund Andresen, tretje Britanec Ethan Vernon, četrto pa za mnoge prvi favorit etape, Italijan Jonathan Milan. Mnogo kolesarjev, ki so računali na visoke uvrstitve, je ostalo v ozadju, kjer so bili tudi favoriti za končno zmago. A ker je bil padec v zadnjem kilometru, so vsem pripisali čas zmagovalca.

Paul Magnier
Paul Magnier
FOTO: AP

Etapa na dirki, ki bo po 26 letih minila brez slovenskih predstavnikov, je bila praktično povsem ravninska. Na trasi sta bila le dva kratka in položna vzpona, tako da je bilo jasno, da bo prvega zmagovalca odločil sprint. Italijan Manuele Tarozzi in Španec Diego Pablo Sevilla sta sicer od samega začetka pa do dvajset kilometrov pred ciljem bežala, a sta bila vnaprej obsojena na neuspeh, sprinterske ekipe jima večje prednosti od dobrih dveh minut niso pustile.

Ko so se začeli oblikovati sprinterski vlaki, je že kazalo na nervozo, katere posledica je bil padec, ki je naprej spustil le skupino 12 kolesarjev. Ti so se nato udarili zmago, marsikdo tudi brez pomočnika v zadnjih metrih, kar je zagotovo tudi vplivalo na končni vrstni red. "To je bil prvi dan dirke. Vsi smo bili še sveži, vsi smo se počutili močne, vsi smo hoteli v čim boljši položaj pred samim zaključkom. Zato je bilo veliko živčnosti, v zadnjem kilometru je bilo na ozki cesti res kaotično," je po zmagi dejal Francoz.

kolesarstvo dirka po italiji prva etapa Paul Magnier

Lovi dosežek, ki Pogačarju še manjka: Vingegaard na Giro po trojno krono

24ur.com Philipsen do zmage na uvodni etapi Vuelte
24ur.com Philipsenu prva etapa, Pogačar v času zmagovalca
24ur.com Govekar v četrti etapi britanske pentlje peti
24ur.com Pogačar se je opravičeval kolegom iz ekipe: Nisem želel zmagati etape
24ur.com Ubežniki ukradli šov sprinterjem, etapa pripadla Benjaminu Thomasu
24ur.com Žak Eržen v prvi etapi hrvaške pentlje do sedmega mesta
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
moskisvet
Portal
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699