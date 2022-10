Mario Cipollini obsojen na tri leta zapora

Ali se bo Cipollini pritožil na prvostopenjsko sodbo, za zdaj še ni jasno. Državni tožilec je zanj zahteval dve leti in pol zapora.

Cipollini je bil ena najbolj bleščečih zvezd kolesarstva, še posebej v devetdesetih letih. Levji kralj, kot so ga imenovali, je v karieri dosegel 161 zmag, od tega 42 na domačem Giru in 12 na Tour de Franceu. Leta 2002 je postal svetovni prvak in zmagal tudi na klasiki Milano–Sanremo, trikrat je zmagal na dirki Gent–Wevelgem.