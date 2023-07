Marko Polanc: Danes bi bili vsi kot Pogačar in Roglič

O dogajanju v pelotonu, izjemnih Slovencih, kjer koli se pojavijo na startu, prihodnosti, kolesarski industriji in še čem smo se pogovarjali z Markom Polancem . Očetom Jana Polanca , nekdanjega nesebičnega pomočnika Pogačarja pri ekipi Združenih arabskih emiratov (tudi ob osvojitvi Toura leta 2020), kolesarskim trenerjem, v preteklosti tudi selektorjem slovenske reprezentance. "Danes bi si vsi želeli biti kot Tadej ali pa Primož Roglič , vendar da bi dosegli takšno raven, je potrebnega veliko dela," je v POPkastu dejal izkušeni kolesarski delavec, ki priznava, da je treba zagotavljati dobre, če ne vrhunske pogoje, da bi lahko mladi slovenski kolesarji zasledovali najboljše, jih morda nekoč celo prehitevali, kot to danes uspeva Pogačarju in rojakom na ravni svetovne serije.

Primerjava Pogačarja z Merckxom ni na mestu

Tadej Pogačar nerad govori o tem, da bi utegnil postati prvi pravi naslednik najuspešnejšega vseh časov Eddyja Merckxa, saj je treba razlikovati obdobja kolesarske zgodovine. "V naših časih smo imeli določeno opremo, dirkali pod določenimi pogoji, za nameček so bili to še časi socializma. Takrat so bili strogo ločeni poklicni kolesarji in amaterji. Profesionalcev v naših časih je bilo 250 na svetu, drugi pa amaterji, torej ljudje, ki niso smeli imeti profesionalnih pogodb zaradi sistema, ki je bil na vzhodu," se kolesarske preteklosti spominja Polanc, ki ni mogel mimo gigantskih razlik med opremo nekoč in danes: "Svetlobna leta razlike, če se oziram nazaj. To, kar vidimo danes, si lahko privoščijo le bogati, v naših časih pa ni bilo tolikšnih razlik med opremo. Takrat so bili Italijani in Francozi korak pred drugimi, ampak si lažje dirkal z njimi kot pa danes. Razlike nastajajo zaradi finančnih razlik – če imaš denarja dovolj, lahko zasleduješ trende, imaš v ekipi dovolj strokovnjakov."