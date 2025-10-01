Marlen Reusser rekordni četrti naslov na EP, Eugenia Bujak 18.

Eugenia Bujak ni bila med hitrejšimi. Že pri prvem vmesnem času je po devetih minutah zaostajala 34 sekund, nato pa izgubila še precej več časa proti najboljšim. Ciljno črto je prečkala s časom 36:11, kar je z zaostankom dobrih treh minut zadoščalo za 18. mesto.

36-letna Bujak je svojo najboljšo uvrstitev na EP zabeležila leta 2017, ko je bila na Danskem sedma, a takrat še v dresu Poljske. Za Slovenijo je najvišje posegla leto kasneje v Glasgowu, ko je bila sedma. V zadnjih dveh sezonah je bila na Nizozemskem in v Belgiji osma.

Vlogo favoritinje je na 24 km dolgi trasi med mestoma Loriol in Etoile-sur-Rhone potrdila nedavna svetovna prvakinja Reusser. 34-letnica je ves čas stopnjevala ritem in si pred zadnjim, dober kilometer dolgim, klancem do cilja že nabrala 50 sekund naskoka. Ciljno črto je prečkala s časom 33:06.