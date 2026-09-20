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Kolesarstvo

Maruša Šerkezi v petnajsterici na predzadnji tekmi sezone

Salt Lake City, 20. 09. 2026 07.33 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Maruša Tereza Šerkezi

V ameriškem Soldier Hollowu so najboljši gorski kolesarji in kolesarke tekmovali na predzadnjih tekmah sezone v kratkem krosu. V članski konkurenci manjka edina Slovenka Vita Movrin, med mlajšimi članicami pa je Maruša Tereza Šerkezi zasedla 15. mesto.

Maruša Tereza Šerkezi
Maruša Tereza Šerkezi
FOTO: Profimedia

Kot edina Slovenka v ZDA te dni nastopa Maruša Šerkezi, ki je za uvod v tekmovalni konec tedna zasedla 15. mesto. Za zmagovalko iz Kanade Rafaelle Carrier je zaostala 26 sekund.

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Med članicami je bila najboljša Italijanka Martina Berta, ki je za šest sekund ugnala švicarsko dvojico, Alessandro Keller na drugem in Sino Frei na tretjem mestu.

Zadnja postojanka sezone v krosu bo čez dva tedna ameriški Lake Placid.

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gorsko kolesarstvo Šerkezi

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