Maruša Šerkezi v petnajsterici na predzadnji tekmi sezone

Kot edina Slovenka v ZDA te dni nastopa Maruša Šerkezi , ki je za uvod v tekmovalni konec tedna zasedla 15. mesto. Za zmagovalko iz Kanade Rafaelle Carrier je zaostala 26 sekund.

Med članicami je bila najboljša Italijanka Martina Berta, ki je za šest sekund ugnala švicarsko dvojico, Alessandro Keller na drugem in Sino Frei na tretjem mestu.

Zadnja postojanka sezone v krosu bo čez dva tedna ameriški Lake Placid.