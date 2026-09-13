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Kolesarstvo

Mas potrdil zmago na Vuelti, Roglič odličen drugi, Omrzel sedmi

Granada, 13. 09. 2026 17.33 pred 1 uro 2 min branja 31

Avtor:
A.V. STA
Enric Mas

V Granadi se je zaključila kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni bila nedolžna, je bilo bolj ali manj jasno, da bo zmagovalec zadnje tritedenske preizkušnje v letu 2026 Enric Mas. Slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki je bil na koncu odličen drugi, je pred zadnjo etapo zaostajal preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na Masa, ki je tako pri 31 letih slavil sploh svojo prvo zmago na tritedenskih dirkah v karieri.

Zadnja etapa letošnje Vuelte
Zadnja etapa letošnje Vuelte
FOTO: X

Organizatorji so po posvetu s kolesarji in njihovim sindikatom podobno kot na dirki po Franciji tudi zadnjemu dnevu tritedenske Vuelte malce odvzeli tekmovalno veljavo.

Na sicer zanimivi krožni trasi v Granadi s štirikratnim prečkanjem Alhambre (2 km/6,6 %) so kandidati za skupno zmago čakali v ozadju na začetek zadnjega kroga, kjer so odmerili končne čase, v zadnjem krogu pa so nato le še proslavljali med špalirjem gledalcev na vzponu in v mestu.

Španski kolesar Enric Mas je pri 31 letih prišel sploh do svoje prve zmage na tritedenskih preizkušnjah v karieri.
Španski kolesar Enric Mas je pri 31 letih prišel sploh do svoje prve zmage na tritedenskih preizkušnjah v karieri.
FOTO: Profimedia

Zadnjo etapo je nekoliko presenetljivo dobil Norvežan Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), ki je v sprintu dvojice ugnal Italijana Alessandra Romeleja, tretji pa je bil Belgijec Ramses Debruyne. Nekaj minut kasneje so ciljno črto prečkali tudi ostali. Potem ko so čase odmerili krog pred koncem zadnje etape, je ekipa okoli Enrica Masa, objeta prišla v cilj. Za Španca je to po treh drugih mestih in enem tretjem mestu prva zmaga na domači pentlji.

Drugo mesto v skupnem seštevku je zasedel Primož Roglič (+2:15), tretje pa Avstrijec Felix Gall (+2:44). Na sedmo mesto se je uvrstil mladi Jakob Omrzel (+10:38), ki je bil drugi v razvrstitvi mladih kolesarjev. Ob Tadeju Pogačarju, ki je po padcu odstopil v osmi etapi, je bil Omrzel med slovenskimi kolesarji edini z etapno zmago. Najboljši je bil v 12. etapi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ostali Slovenci so zasedli mesta v zadnji tretjini uvrščenih. Ob Rogliču in Omrzelu zdaj Matevža Govekarja in Gala Glivarja čaka nastop na svetovnem prvenstvu. Na Vuelti sta dirkala še Roman Jermakov in Domen Novak.

Dirka po Španiji, 21. etapa, Granada (112 km), vrstni red:

1. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 2:54:08

2. Alessandro Romele (Ita/XDS Astana) isti čas

3. Ramses Debruyne (Bel/Alpecin-Premier Tech)

4. Matthew Brennan (VBr/Visma-Lease a Bike)

5. Bastien Tronchon (Fra/Groupama-FDJ United)

6. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious)

7. Finn Fisher-Black (NZl/Red Bull-BORA-hansgrohe)

8. Axel Laurance (Fra/Netcompany Ineos)

9. Pau Marti (Špa/NSN)

10. Marco Brenner (Nem/Tudor Pro)

...

44. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 1:49

69. Roman Jermakov (Slo/Bahrain-Victorius)

70. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorius)

73. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech)

132. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 3:59

133. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas

...

- skupni vrstni red (21/21):

1. Enric Mas (Špa/Movistar) 73:52:55

2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 2:15

3. Felix Gall (Avt/Decathlon CMA CGM) 2:44

4. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 6:54

5. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) 8:45

6. Oscar Onley (VBr/Netcompany Ineos) 9:28

7. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorius) 10:38

8. Clement Berthet (Fra/Groupama-FDJ United) 11:41

9. Cristian Rodriguez (Špa/XDS Astana) 11:59

10. Harold Tejada (Kol/XDS Astana) 12:51

...

98. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech) 3:46:27

119. Roman Jermakov (Slo/Bahrain-Victorius) 4:16:27

137. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorius) 5:01:15

140. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 5:22:08

...

- pikčasta majica najboljšega hribolazca:

1. Santiago Buitrago (Kol/Bahrain-Victorius) 78 točk

2. Wout van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) 62

3. Andreas Leknessund (Nor/Uno-X Mobility) 36

...

11. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorius) 12

22. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 6

...

- zelena majica najboljšega po točkah:

1. Wout van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) 326 točk

2. Matthew Brennan (VBr/Visma-Lease a Bike) 273

3. Alessandro Romele (Ita/XDS Astana) 216

...

22. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 57

35. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorius) 34

74. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorius) 13

...

- bela majica najboljšega mladega kolesarja:

1. Oscar Onley (VBr/Netcompany Ineos) 74:02:23

2. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorius) + 1:10

3. Leo Bisiaux (Fra/Decathlon CMA CGM) 17:24

...

34. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech) 3:36:59

43. Roman Jermakov (Slo/Bahrain-Victorious) 4:06:59

...

- seštevek ekip:

1. Decathlon CMA CGM 222:25:14

2. XDS Astana + 38:00

3. Bahrain-Victorious 54:46

...

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KOMENTARJI31

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enajstdvanajst1
13. 09. 2026 21.31
glede tega uspeha bi mo morali podaljšati pogodbo še za vsaj eno leto. Še vedno ni za pokoj če med tolikimi kolesarji prispe drugi. Za drugo mesto je prineselekipi ogromno denarja od sponzorjev
Odgovori
0 0
Dunce
13. 09. 2026 21.29
Poklon in čestitke enemu najboljših kolesarjev vseh časov. Vuelta, Giro, zmagovalec kar nekaj enodnevnih in večdnevnih dirk, nepozaben kronometer na olimpijskih igrah... Nekateri pa filozofirajo in pametirajo, pa skoraj bicikla niso vozili. Danes bi bilo pa tudi 3 mesto super.
Odgovori
+2
2 0
soseda
13. 09. 2026 21.32
Tako je. Poleg tega še, drugi najboljši po trajanju vodilnega na UCI lestvici, takoj za Pogijem.
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
13. 09. 2026 21.27
Za mene je Roglič zmagovalec!!!
Odgovori
0 0
soseda
13. 09. 2026 21.21
Kje so lepi časi, ko smo kolesarstvo komentirali (seveda ne po spletu) tist, ki smo se s tem ukvarjali. Izjemen vzpon uspehov SLO kolesarjev je žal tudi potenciral izjemno število "navijačev", ki to niso, "strokovnjakov", ki za sabo nimajo 500 km na leto, "borcev", ki v življenju še niso prišli do max. srčnega utripa,...., vse to se vidi v primitivnosti in žaljivosti komentiranja. Bil sem kot gledalec in navijač že na mnogih največjih dirkah, pravi navijači vedno navijamo za vse v pelotonu, seveda imamo vsi svoje favorite, smo tudi letos vzpodbujali Vingija, dokler ni odstopil, kljub temu, da smo navijali za Pogija,... Pred leti pa so SLO "navijači" na vrhu Višarij žvižgali Gospodu Geraintu Thomasu - nezaslišano, sram me je bilo, tega pravi kolesarji nismo vajeni. Tako daleč je žal šlo vse skupaj, odkar kolesarstvo spremljajo navijači na nivoju nogometnih navijačev. In potem mi zadnjič en znanec (120 kg, omejena zmožnost vožnje s kolesom) reče, da je Tadej takrat na TDF Primožu ukradel zmago.... joj, namesto, da bi bili ponosni na VSE naše, se delimo na neke navijaške klube, kot Green dragonsi in Viole. Spremljajte lep šport kolesarstvo vsi, komentirajte tisti, ki ste kompetentni. Lep pozdrav vsem, izkoristite sončne jesenske dni za kakšno lepo turo.
Odgovori
0 0
Berbelund
13. 09. 2026 20.50
če ne gre več je treba pač nehat !
Odgovori
+1
4 3
jobo
13. 09. 2026 20.47
Roglič ne more prežvečiti tura iz leta 2020 in se od takrat obnaša kot en kalimero. Pri Bora Hansgroe komaj čakajo, da se ga znebijo, saj je sam vodja tehničnega osebja Dan Bigham dejal, da v lanskem letu z Rogličem ni naredil niti enega aerodinamičnega testa, kar kaže na to, v kateri fazi kariere on je oziroma kakšen razvoj hoče ali noče. Baje se posveča družini, se pač mora, če ga je dobila z drugo.
Odgovori
-3
2 5
Berbelund
13. 09. 2026 21.00
kronometer 2020 ga je mentalno potolkel in od takrat ni več isti kot je bil prej!izogibal se je skoraj vseh dirk na katerih je nastopal pogi!lahko se mu samo zahvalimo za vse njegove uspehe in ga pospremimo v penzijo tako kot bomo morali v bodočnosti tudi pogija!
Odgovori
+1
1 0
Berbelund
13. 09. 2026 20.45
drugače pa drugo mesto v kolesarstvu ne pomeni ama nič !tako nihče se več ne spomni da so bili rogla,pogi in vingič drugi na touro !vedno se omenja samo zmgovalca !
Odgovori
+2
5 3
soseda
13. 09. 2026 20.49
Na kratko, nimaš prav
Odgovori
+3
4 1
Berbelund
13. 09. 2026 20.52
no ja rogličarji ste hudičevo dobro zapomnili tour 2020 in drugo mesto rogle kar pa očitno ne boste nikoli preboleli !
Odgovori
-3
1 4
Berbelund
13. 09. 2026 20.54
in kdo je bil predlani drugi na turu? pa hiter pogugli ker itak ne veš na pamet!
Odgovori
+0
1 1
Berbelund
13. 09. 2026 21.01
tudi pogija ko je bil drugi na touru novinarji ga sploh niso obletavali !vso slavo je pobasal mali vingič!
Odgovori
-1
0 1
soseda
13. 09. 2026 21.29
Vingi - brez guglanja. Še to, nekateri nismo ne za Roglo, ne za Pogija, ampak za vse. Na navijaške klube se delite se zgolj
Odgovori
0 0
Berbelund
13. 09. 2026 20.17
a ni rogla poskušal z napdom ?pa tukaj so rogličarji trdila kakšen hud borec da je!
Odgovori
-4
2 6
Berbelund
13. 09. 2026 20.46
meni se zdi da je ravno ta ki je dal minus to trdil!
Odgovori
-1
0 1
Zanesenjak
13. 09. 2026 20.02
Bravo Primož
Odgovori
+9
9 0
love and flowers
13. 09. 2026 20.02
Roglič drugi ... ne, on je ZLAT!! Čestitke, kapo dol!
Odgovori
+12
12 0
Berbelund
13. 09. 2026 20.47
a mas je pol diamanten al kako ?
Odgovori
-2
0 2
enajstdvanajst1
13. 09. 2026 20.01
Po tem uspehu mu morajo podaljšati pogodbo za vsaj še eno leto, ker še ni za pokoj.
Odgovori
+7
7 0
Berbelund
13. 09. 2026 20.48
a bo lipvitzu vodo nosil ?
Odgovori
-2
0 2
gullit
13. 09. 2026 19.59
Bravo Primož ter tudi Jakob se je odlično odrezal, pa ga žalostno skoraj nobeden ne omenja. Čestitke obema.
Odgovori
+15
15 0
Customer1
13. 09. 2026 19.51
Grande Roglič 💪💪💪
Odgovori
+10
10 0
rok1211
13. 09. 2026 19.51
Bravo Primož za srebro!!! Tudi bron bi bil super, če bi Pogačar ostal.
Odgovori
+7
8 1
Ne hodimnavolitve
13. 09. 2026 19.50
Bravo Primož!!!💪
Odgovori
+10
10 0
Delavec_Slo
13. 09. 2026 19.34
Bravo Primož le tako naprej!
Odgovori
+11
11 0
flojdi
13. 09. 2026 17.34
Vse spoštovanje Priimožu.(.usekani na zlato prvo mesto naj pa gredo sami probat
Odgovori
+14
15 1
Petelin56
13. 09. 2026 10.04
Kakšne besede so to ZGOLJ?? A se ne da napisat, da brani še vedno IZVRSTNO drugo mesto!!!! Popolni nepoznavalci k ne veste kako se limonada nardi, pa sekate z tem primeru nizkotnimi besedami.
Odgovori
+24
26 2
love and flowers
13. 09. 2026 15.57
Se strinjam, točno to, brani IZVRSTNO drugo mesto! Lažje jim gre slabo besedo napisat, kot neko dobro in vzpodbudno. Žalost tole od teh novinarjev, res.
Odgovori
+18
18 0
ptuj.si
13. 09. 2026 08.12
Rogla me je res pozitivno presenetil.
Odgovori
+28
31 3
Berbelund
13. 09. 2026 20.17
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 šokantno a ne?
Odgovori
-2
1 3
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