Mas potrdil zmago na Vuelti, Roglič odličen drugi, Omrzel sedmi

Zadnja etapa letošnje Vuelte FOTO: X

Organizatorji so po posvetu s kolesarji in njihovim sindikatom podobno kot na dirki po Franciji tudi zadnjemu dnevu tritedenske Vuelte malce odvzeli tekmovalno veljavo. Na sicer zanimivi krožni trasi v Granadi s štirikratnim prečkanjem Alhambre (2 km/6,6 %) so kandidati za skupno zmago čakali v ozadju na začetek zadnjega kroga, kjer so odmerili končne čase, v zadnjem krogu pa so nato le še proslavljali med špalirjem gledalcev na vzponu in v mestu.

Španski kolesar Enric Mas je pri 31 letih prišel sploh do svoje prve zmage na tritedenskih preizkušnjah v karieri. FOTO: Profimedia

Zadnjo etapo je nekoliko presenetljivo dobil Norvežan Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), ki je v sprintu dvojice ugnal Italijana Alessandra Romeleja, tretji pa je bil Belgijec Ramses Debruyne. Nekaj minut kasneje so ciljno črto prečkali tudi ostali. Potem ko so čase odmerili krog pred koncem zadnje etape, je ekipa okoli Enrica Masa, objeta prišla v cilj. Za Španca je to po treh drugih mestih in enem tretjem mestu prva zmaga na domači pentlji. Drugo mesto v skupnem seštevku je zasedel Primož Roglič (+2:15), tretje pa Avstrijec Felix Gall (+2:44). Na sedmo mesto se je uvrstil mladi Jakob Omrzel (+10:38), ki je bil drugi v razvrstitvi mladih kolesarjev. Ob Tadeju Pogačarju, ki je po padcu odstopil v osmi etapi, je bil Omrzel med slovenskimi kolesarji edini z etapno zmago. Najboljši je bil v 12. etapi.

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Ostali Slovenci so zasedli mesta v zadnji tretjini uvrščenih. Ob Rogliču in Omrzelu zdaj Matevža Govekarja in Gala Glivarja čaka nastop na svetovnem prvenstvu. Na Vuelti sta dirkala še Roman Jermakov in Domen Novak.

Dirka po Španiji, 21. etapa, Granada (112 km), vrstni red:

1. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 2:54:08 2. Alessandro Romele (Ita/XDS Astana) isti čas 3. Ramses Debruyne (Bel/Alpecin-Premier Tech) 4. Matthew Brennan (VBr/Visma-Lease a Bike) 5. Bastien Tronchon (Fra/Groupama-FDJ United) 6. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious) 7. Finn Fisher-Black (NZl/Red Bull-BORA-hansgrohe) 8. Axel Laurance (Fra/Netcompany Ineos) 9. Pau Marti (Špa/NSN) 10. Marco Brenner (Nem/Tudor Pro) ...

44. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 1:49

69. Roman Jermakov (Slo/Bahrain-Victorius)

70. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorius)

73. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech)

132. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 3:59

133. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas

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- skupni vrstni red (21/21):

1. Enric Mas (Špa/Movistar) 73:52:55

2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 2:15

3. Felix Gall (Avt/Decathlon CMA CGM) 2:44 4. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 6:54 5. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) 8:45 6. Oscar Onley (VBr/Netcompany Ineos) 9:28

7. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorius) 10:38

8. Clement Berthet (Fra/Groupama-FDJ United) 11:41 9. Cristian Rodriguez (Špa/XDS Astana) 11:59 10. Harold Tejada (Kol/XDS Astana) 12:51 ...

98. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech) 3:46:27

119. Roman Jermakov (Slo/Bahrain-Victorius) 4:16:27

137. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorius) 5:01:15

140. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 5:22:08

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- pikčasta majica najboljšega hribolazca:

1. Santiago Buitrago (Kol/Bahrain-Victorius) 78 točk 2. Wout van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) 62 3. Andreas Leknessund (Nor/Uno-X Mobility) 36 ...

11. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorius) 12

22. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 6

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- zelena majica najboljšega po točkah:

1. Wout van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) 326 točk 2. Matthew Brennan (VBr/Visma-Lease a Bike) 273 3. Alessandro Romele (Ita/XDS Astana) 216 ...

22. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 57

35. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorius) 34

74. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorius) 13

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- bela majica najboljšega mladega kolesarja:

1. Oscar Onley (VBr/Netcompany Ineos) 74:02:23

2. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorius) + 1:10

3. Leo Bisiaux (Fra/Decathlon CMA CGM) 17:24 ...

34. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech) 3:36:59

43. Roman Jermakov (Slo/Bahrain-Victorious) 4:06:59

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- seštevek ekip: