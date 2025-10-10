Matej Mohorič po drugo svetovno krono po makadamu

Matej Mohorič bo tretjič nastopil na SP po makadamu, potem ko je na njem debitiral leta 2023 v Benečiji in kljub padcu postal svetovni prvak po zelo prepričljivi predstavi. Takrat je ugnal Belgijca Floriana Vermeerscha, zdajšnjega ekipnega kolega Tadeja Pogačarja pri Emiratih, in Britanca Connorja Swifta.
Še drugi Vermeersch, Gianni, je leto prej prav tako v Benečiji postal prvi svetovni prvak v tej disciplini, lani pa je v Belgiji slavil Nizozemec Mathieu van der Poel, medtem ko je Mohorič kot najboljši Slovenec zasedel sedmo mesto.
Tokratna preizkušnja v hitro rastoči hibridni disciplini kolesarstva v južnem Limburgu bo bolj odprta, saj na startu ne bo branilca naslova in enega najboljših kolesarjev na svetu. Van der Poel se je po zahtevni sezoni namreč že osredotočil na počitek in polnjenje baterij za novo tekmovalno obdobje, na startu pa bo kljub temu nekaj odličnih kolesarjev.
Prvi favorit bo Tom Pidcock, ki se bo prvič preizkusil na SP v tej disciplini. Vsestranski Britanec je doslej že postal svetovni (2023) in olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu (2021, 2024), zlato ima tudi s SP v ciklokrosu (2022), letos pa je dirko po Španiji končal na tretjem mestu.
Odlično se znajde tudi na cestnem kolesu, prilagojenem za vožnjo po makadamu, potem ko je letos na Strade Bianche zaostal le za Pogačarjem.
Njegov glavni izzivalec utegne biti predvsem Belgijec Tim Wellens. Pogačarjev ekipni kolega pri Emiratih ima za sabo odlično sezono, dobro pa se znajde tudi na neravnih površinah, kot so kocke in makadam.
Med preostalimi izzivalci Britanca in Belgijca bodo poleg Mohoriča še en Belgijec Tim Merlier, sicer odlični sprinter cestnega kolesarstva, pa oba Vermeerscha, domači up Tibor del Grosso, že upokojeni cestni kolesar Francoz Romain Bardet, Nemec Nils Politt, Švicar Fabio Christen ter še številni drugi z ozadji iz drugih disciplin.
Od Slovencev bo v elitni kategoriji, v kateri bo tekmovalo kar 274 kolesarjev, startal še Matevž Govekar. Ta je lani zasedel končno 13. mesto na SP in pred tem dobil prestižno makadamsko preizkušnjo v Gironi, letos pa na njej ni nastopil. Tam je bil njegov ekipni kolega pri Bahrain-Victoriousu Mohorič, a zmogel le do 26. mesta s 13 minutami zaostanka.
"To je zame pomemben cilj. Verjetno sem med favoriti, a ne glavni. Vseeno mislim, da se lahko borim za dober rezultat," je za kolesarski portal Wielerflits dejal Mohorič.
V vselej zelo nepredvidljivi disciplini tekmovalce v Limburgu čaka 180 km dolga preizkušnja s ciljem v Maastrichtu. V treh krogih in pol bodo morali premagati precej višinskih metrov, odločilen pa utegne biti makadamski vzpon Bronsdalweg, ki je dolg dober kilometer s povprečnim naklonom osem odstotkov.
Moška preizkušnja se bo v nedeljo začela ob 11.45 in končala okoli 17. ure. Ženska bo na sporedu dan prej, začela pa se bo ob 11.
Tudi v ženski konkurenci so na startu številne odlične cestne kolesarke in predstavnice drugih kolesarskih disciplin. Med favoritinjami so predvsem Nizozemke, med njimi Marianne Vos, Lorena Wiebes, Puck Pieterse, Mischa Bredewold in druge.
Ob favoriziranih Nizozemkah utegnejo biti nevarne še Poljakinja Kasia Niewiadoma, Italijanka Silvia Persico, Južnoafričanka Ashleigh Moolman Pasio ter nekatere druge. Skupaj bo na startu 121 tekmovalk.
Potem ko so bila prva štiri svetovna prvenstva na evropskih tleh, se leta 2026 karavana seli v Avstralijo (Nannup), nato pa bo SP v makadamu tudi del vsekolesarskega mundiala leta 2027 v francoskem departmaju Haute-Savoie. Leta 2028 bo SP v Savdski Arabiji (Al-Ula).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.