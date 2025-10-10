Matej Mohorič po drugo svetovno krono po makadamu

Matej Mohorič bo tretjič nastopil na SP po makadamu, potem ko je na njem debitiral leta 2023 v Benečiji in kljub padcu postal svetovni prvak po zelo prepričljivi predstavi. Takrat je ugnal Belgijca Floriana Vermeerscha, zdajšnjega ekipnega kolega Tadeja Pogačarja pri Emiratih, in Britanca Connorja Swifta.

Še drugi Vermeersch, Gianni, je leto prej prav tako v Benečiji postal prvi svetovni prvak v tej disciplini, lani pa je v Belgiji slavil Nizozemec Mathieu van der Poel, medtem ko je Mohorič kot najboljši Slovenec zasedel sedmo mesto.

Tokratna preizkušnja v hitro rastoči hibridni disciplini kolesarstva v južnem Limburgu bo bolj odprta, saj na startu ne bo branilca naslova in enega najboljših kolesarjev na svetu. Van der Poel se je po zahtevni sezoni namreč že osredotočil na počitek in polnjenje baterij za novo tekmovalno obdobje, na startu pa bo kljub temu nekaj odličnih kolesarjev.

Prvi favorit bo Tom Pidcock, ki se bo prvič preizkusil na SP v tej disciplini. Vsestranski Britanec je doslej že postal svetovni (2023) in olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu (2021, 2024), zlato ima tudi s SP v ciklokrosu (2022), letos pa je dirko po Španiji končal na tretjem mestu.

Odlično se znajde tudi na cestnem kolesu, prilagojenem za vožnjo po makadamu, potem ko je letos na Strade Bianche zaostal le za Pogačarjem.