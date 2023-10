Sokrajani Mohoriču pripravili prisrčen sprejem

Matej Mohorič je pred nekaj dnevi v Benečiji postal svetovni prvak po makadamu (gravel). Osemindvajsetletnik iz Podblice pri Kranju je doživel prisrčen sprejem sokrajanov in številnih kolesarskih navdušencev. Slovenski kolesarski as je potrpežljivo odgovarjal na vprašanja in si vzel čas prav za vsakega. Najbolj so ga "okupirali" najmlajši, ki so mu pod prste molili vse živo, le da bi dobili njegov dragoceni podpis. In izvrstni kolesar si je prav za vsakega vzel nekaj časa ...

