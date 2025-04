Skesani navijač, ki je vrgel bidon: Nimam razlage, šlo je za neumen impulz

Navijač: Nimam prave razlage

Idiotski – primernejšo besedo težko najdemo – navijač se je dan po incidentu sam predal policiji. Zaenkrat še ni znano, kakšna kazen ga čaka in ali, če sploh bo kazensko preganjan.

Je pa krivec za odvrženi bidon svojo potezo skušal pojasniti v pogovoru za belgijski HLN. Priznal je, da je k neumnosti botroval tudi alkohol.

"Mathieu van der Poel se je bližal. Ko je vozil mimo, sem sprejel neumno odločitev in vrgel plastenko. Zakaj sem to storil? To se sprašujem in nimam prave razlage. Šlo je za neumen impulz, ne morem drugače pojasniti," njegove besede navaja portal Peloton.

"Prispeli smo okoli 11. ure dopoldan. Nekaj smo spili v bližnjem šotoru. Čakali smo kolesarje, da se pripeljejo mimo po sektorju, ob katerem smo stali. In priznam, da sem spil nekoliko preveč. Na travi med šotorom in tlakovci sem zagledal rumen bidon. Morda ga je odvrgel eden od mladincev, ki so dopoldne vozili mimo. Brez resnega premisleka sem ga pobral."