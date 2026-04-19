Matteo Jorgenson si je zlomil ključnico

26-letni Matteo Jorgenson je padel približno 40 kilometrov pred ciljem v Valkenburgu, ko se ni mogel izogniti Kevinu Vauquelinu, ki je pred njim padel v ovinku z veliko hitrostjo. Francoz se je vrnil na kolo, Jorgenson, ki je bil v času padca del vodilne skupine petih kolesarjev, v kateri je bil tudi kasnejši zmagovalec Remco Evenepoel, pa je obležal na asfaltu.

Kalifornijec, dvakratni zmagovalec dirke Pariz-Nica (2024, 2025), je bil glavni adut ekipe Visma-Lease a Bike za dirki to sredo v Huyu in nedeljo v Liegeu.