Kolesarstvo

Matteo Jorgenson si je zlomil ključnico

Maastricht, 19. 04. 2026 23.16 pred 9 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Matteo Jorgenson

Američan Matteo Jorgenson, vodilni kolesar Visma-Lease a Bike, si je ob padcu na dirki Amstel Gold zlomil ključnico in bo izpustil naslednji ardenski klasiki, Valonsko puščico in Liege-Bastogne-Liege, je sporočila njegova ekipa.

26-letni Matteo Jorgenson je padel približno 40 kilometrov pred ciljem v Valkenburgu, ko se ni mogel izogniti Kevinu Vauquelinu, ki je pred njim padel v ovinku z veliko hitrostjo. Francoz se je vrnil na kolo, Jorgenson, ki je bil v času padca del vodilne skupine petih kolesarjev, v kateri je bil tudi kasnejši zmagovalec Remco Evenepoel, pa je obležal na asfaltu.

Kalifornijec, dvakratni zmagovalec dirke Pariz-Nica (2024, 2025), je bil glavni adut ekipe Visma-Lease a Bike za dirki to sredo v Huyu in nedeljo v Liegeu.

