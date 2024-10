Športni direktor emiratov za 24UR: Na Touru bo ključna 13. etapa

Organizatorji dirke po Franciji so predstavili traso za prihodnje leto, ko bo letošnjo zmago, zanj že tretjo v karieri, branil Tadej Pogačar. Njegov športni direktor Joxean Matxin Fernandez je za 24UR komentiral traso in razkril, katera etapa bo po njegovem mnenju ključna. Glede Pogačarjevega koledarja v letu 2025 bo več jasno, ko bodo organizatorji naznanili trasi Gira in Vuelte.