Mavrična premiera Pogačarja tudi proti Rogliču

Natanko 215,3 km dolga trasa med Vignolo in San Luco se bo začela ob 11.15 in končala dobrih pet ur kasneje. Kolesarje v prvem delu čaka nekaj daljših klancev, a odločitev bo kot vselej padla na krožni trasi po Bologni oziroma v štirih krogih po prihodu v mesto pod San Luco (1,8 km/10,8 %).

Sloviti klanec v Bologni so letos odpeljali tudi na dirki po Franciji, a zgolj enkrat. Tokrat ga bodo petkrat, nesporni kralj zadnjih let tam pa je Primož Roglič. Štiriintridesetletni Zasavec je tam zmagal v letih 2019, 2021 in 2023.

Roglič je lani v sprintu navkreber prepričljivo ugnal drugouvrščenega Tadeja Pogačarja, ki je v dosedanjih treh poskusih na tej dirki vselej ostal praznih rok. Dvakrat zapovrstjo je bil drugi, leta 2021 pa preizkušnje zaradi težav z zdravjem ni končal.