Kolesarstvo

McNulty blizu skupni zmagi na Hrvaškem, Omrzel med najboljšimi

Krk, 03. 10. 2025 19.32 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Ameriški kolesar Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XR) je zmagovalec četrte etape dirke po Hrvaški. Na razgibani trasi od Krka do Labina je bil najboljši po samostojni vožnji v zadnjih 25 km. Dobro se je odrezal tudi slovenski državni prvak Jakob Omrzel, ki je bil na klancih med najboljšimi, etapo pa sklenil na šestem mestu.

Jakob Omrzel znova opozarja nase.
Jakob Omrzel znova opozarja nase. FOTO: Damjan Žibert

Odločitev v četrti etapi je pričakovano padla na najtežjem klancu na dirki. Na Skitačo (3,4 km/11,1 %) je ekipa emiratov pospešila ritem in pripravila teren za Brandona McNultyja, ta pa se je otresel vseh tekmecev in do cilja dirkal povsem sam.

Na vrh Skitače sta skupaj prišla 19-letni Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) in Italijan Filippo Zana, nato pa ju je na spustu ujela skupina zasledovalcev. Sodelovanja med njimi ni bilo pravega, prednost Američana v ospredju pa je le še rasla.

Ciljno črto je McNulty za svojo 21. zmago v karieri in peto letos prečkal 1:40 minute pred tekmeci in si s tem že tako rekoč zagotovil drugo zaporedno zmago po Hrvaški.

Omrzel je kot najboljši Slovenec ciljno črto prečkal kot šesti z zaostankom 2:21 minute za zmagovalcem. Drugi je bil njegov ekipni kolega pri Bahrain-Victorious Italijan Edoardo Zambanini z zaostankom 1:40 minute, tretji pa Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

V skupnem seštevku ima McNulty 1:39 minute prednosti pred Zambaninijem, še deset sekund več pa zaostaja Kwiatkowski. Omrzel je napredoval na sedmo mesto, za Američanom pa zaostaja 2:34 minute.

V soboto bo na sporedu predzadnja etapa od Karlovca do Svete Nedelje (150,5 km).

Pogačar v lov na eno redkih zmag, ki mu še manjkajo

