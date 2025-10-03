McNulty blizu skupni zmagi na Hrvaškem, Omrzel med najboljšimi

Odločitev v četrti etapi je pričakovano padla na najtežjem klancu na dirki. Na Skitačo (3,4 km/11,1 %) je ekipa emiratov pospešila ritem in pripravila teren za Brandona McNultyja, ta pa se je otresel vseh tekmecev in do cilja dirkal povsem sam.

Na vrh Skitače sta skupaj prišla 19-letni Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) in Italijan Filippo Zana, nato pa ju je na spustu ujela skupina zasledovalcev. Sodelovanja med njimi ni bilo pravega, prednost Američana v ospredju pa je le še rasla.

Ciljno črto je McNulty za svojo 21. zmago v karieri in peto letos prečkal 1:40 minute pred tekmeci in si s tem že tako rekoč zagotovil drugo zaporedno zmago po Hrvaški.

Omrzel je kot najboljši Slovenec ciljno črto prečkal kot šesti z zaostankom 2:21 minute za zmagovalcem. Drugi je bil njegov ekipni kolega pri Bahrain-Victorious Italijan Edoardo Zambanini z zaostankom 1:40 minute, tretji pa Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

V skupnem seštevku ima McNulty 1:39 minute prednosti pred Zambaninijem, še deset sekund več pa zaostaja Kwiatkowski. Omrzel je napredoval na sedmo mesto, za Američanom pa zaostaja 2:34 minute.

V soboto bo na sporedu predzadnja etapa od Karlovca do Svete Nedelje (150,5 km).