Izjemno medijsko zanimanje priča o vse večji veljavi slovenske pentlje

Tadej Pogačar je to sezono zbral že sedem zmag. Pričakuje se, da bo svoji impresivni zbirki na domačih cestah dodal še kakšno.

Pričakovalo se je, da bo glavni Pogačarjev konkurent za zeleno majico Italijan Damian Caruso , a je član Bahrain Victoriousa tik pred zdajci ostal brez nastopa. Bahrajnska ekipa bo tako zelo slovensko obarvana. Nastopili bodo namreč Matej Mohorič , Jan Tratnik , Domen Novak in Matevž Govekar , ki bo debitiral v rdečem dresu.

Ob sebi bo imel sila kakovostno zasedbo. Od sedmerice Team UAE Emiratesa, ki jo bo vodil Andrej Hauptman , velja izpostaviti nekdanjega zmagovalca dirke po Sloveniji Rafala Majko , specialista za sprinte Pascala Ackermanna in slovenskega pomočnika Jana Polanca .

Team BikeExchange - Jayco bo imel svojega aduta tudi v boju za skupni seštevek, in sicer Italijana Mattea Sobrera , ki je bil lani kot član Astane na koncu tretji. 25-letnik si je letos že privozil prestižno zmago, dobil je kronometer v zadnji etape dirke po Italiji.

Organizatorji z izbiro trase niso najbolj ustregli sprinterjem, saj povsem ravninskih etap ni. Še najbolj verjetno je, da bomo sprint večje skupine videli na drugi dan dirkanja. Tam bo največje slovensko orožje Luka Mezgec , član ekipe Team BikeExchange - Jayco. A avstralsko moštvo je k nam poslala tudi sprinterskega mojstra Dylana Groenewegena in pričakuje se, da bo Mezgec v zaključku delal prav zanj.

Od Nove Gorice do Novega mesta

28. izvedba slovenske pentlje se bo začela v Novi Gorici. Cilj prve etape bo v Postojni, do tja pa kolesarje čakajo trije kategorizirani vzponi. Zadnji na Razdrto (7,6 kilometra s povprečnim naklonom 6,7 %) bi že lahko postregel z odločilnim dejanjem dneva. Zelo motiviran bo Jan Tratnik, saj bo trasa šla tudi skozi njegovo Idrijo, tako da napad priljubljenega "Syuka" zagotovo ne bi bil presenečenje.

V četrtek bo na sporedu najbolj ravninska etapa od Ptuja do Rogaške Slatine, kjer se pričakuje sprint najboljših. V petek pa sledi prvi vrhunec, preizkušnja od Žalca do Celja s ciljem na celjskem gradu, kjer je lani Pogačar za etapno zmago za seboj pustil Mohoriča. Pred prihodom v knežje mesto kolesarje čakata še vzpona druge kategorije na Lipo in Svetino.

Po Veliki planini so bo zelena majca lahko oddahnila

Petkova akcija bo obenem služila kot dobro ogrevanje za sobotno kraljevsko etapo, na kateri se, sploh če bo organizatorjem naklonjeno tudi vreme, pričakuje ogromno število navijačev. Edini pravi gorski cilj letošnje trase je namreč pripadel Veliki planini. Po edinem klancu prve kategorije na letošnji dirki bi moral biti tam znan tudi že končni dobitnik zelene majice.

Pogačar bo na tej etapi še posebej motiviran tudi zato, ker bo karavana zapeljala skozi njegov domači kraj Klanec pri Komendi. "Te ceste in hribe poznam zelo dobro. Komaj čakam, da vidim družino in prijatelje, ki bodo navijali zame. Čaka nas težka etapa, tudi konkurenca bo huda, a upam, da bom prišel do dobrega rezultata," je za spletno stran svoje ekipe napovedal 23-letni zvezdnik.