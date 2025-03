Merlier dobil tudi drugo etapo, Govekar odličen deveti

V etapi, ki so jo zaznamovali številni padci ter štirje odstopi zaradi poškodb, je pričakovano prišlo do sprinterskega zaključka v Bellegardu. Kot v nedeljo je imel tudi na zaključku druge etape največ moči Tim Merlier, ki je slavil 56. zmago v karieri ter šesto v sezoni. Drugo in tretje mesto sta zasedla Francoza, Emilien Jeanniere (TotalEnergies) in Hugo Page (Intermarche-Wanty).