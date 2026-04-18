Kolesarstvo

Mernik peti najboljši mladi kolesar dirke O Gran Camino

Santiago de Compostela, 18. 04. 2026 19.59 pred 10 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Sven Aleksander Mernik

Slovenski kolesar razvojne ekipe Visma Lease a Bike Sven Aleksander Mernik lahko zadovoljno zapušča petdnevno dirko prve kategorije O Gran Camino v španski Galiciji. S sedmim mestom je dosegel svoj največji etapni uspeh v profesionalni konkurenci, v skupnem seštevku je zasedel 34. mesto, v seštevku mladih kolesarjev pa je bil peti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sven Aleksander Mernik je tudi v zadnjih gorskih etapah pokazal solidne predstave, čeprav je pomagal svojemu ekipnemu kolegu Joergenu Nordhagnu, nekdanjemu svetovnemu mladinskemu prvaku v smučarskem teku (Planica), ki je bil najboljši v konkurenci mladih kolesarjev, skupno pa je zasedel drugo mesto.

Za zmagovalcem, britanskim kolesarjem ekipe UAE Emirates Adamom Yatesom, ki si je zmago zagotovil v četrti, kraljevski etapi, je Norvežan zaostal 32 sekund, tretje mesto v skupnem seštevku pa je zasedel Italijan Alessandro Pinarello. Yates, ki bo na Touru najbrž spet eden glavnih pomočnikov Tadeja Pogačarja, je zabeležil svojo 34. zmago v karieri in 20. v sezoni za svojo ekipo. Mernik je za njim zaostal 17 minut in 50 sekund.

o gran camino sven aleksander mernik peto mesto

Evenepoel dobil dirko Amstel Gold race, Skjelmose tokrat drugi

Rekreativci junija znova na etapi Dirke po Sloveniji

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
