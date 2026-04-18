Mernik peti najboljši mladi kolesar dirke O Gran Camino

Sven Aleksander Mernik je tudi v zadnjih gorskih etapah pokazal solidne predstave, čeprav je pomagal svojemu ekipnemu kolegu Joergenu Nordhagnu, nekdanjemu svetovnemu mladinskemu prvaku v smučarskem teku (Planica), ki je bil najboljši v konkurenci mladih kolesarjev, skupno pa je zasedel drugo mesto.

Za zmagovalcem, britanskim kolesarjem ekipe UAE Emirates Adamom Yatesom, ki si je zmago zagotovil v četrti, kraljevski etapi, je Norvežan zaostal 32 sekund, tretje mesto v skupnem seštevku pa je zasedel Italijan Alessandro Pinarello. Yates, ki bo na Touru najbrž spet eden glavnih pomočnikov Tadeja Pogačarja, je zabeležil svojo 34. zmago v karieri in 20. v sezoni za svojo ekipo. Mernik je za njim zaostal 17 minut in 50 sekund.