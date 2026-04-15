Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Mernik sedmi v drugi etapi dirke O Gran Camino

Santiago de Compostela, 15. 04. 2026 16.44 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Sven Aleksander Mernik

Mladi slovenski kolesar Sven Aleksander Mernik, od letos član razvojne ekipe Visma Lease a Bike, že opozarja nase. V drugi etapi dirke prve kategorije O Gran Camino v Španiji je zasedel sedmo mesto, kar je njegov najboljši dosežek v profesionalni karieri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

19-letni Celjan Sven Aleksander Mernik, nekdanji član ekipe Factor Racing iz Kranja, je v cilj etape, ki se je po 148 kilometrih končala v španskem turističnem kraju Barreiroso, prišel v skupini 35 kolesarjev, ki je imela 58 sekund prednosti pred zasledovalci. V tej skupini so bila tudi nekatera znana imena svetovnega kolesarstva na čelu z Britancem Adamom Yatesom. V njenem sprintu je bil najhitrejši Španec Carlos Canal (Movistar).

V skupnem seštevku po dveh etapah vodita dva Portugalca, Rafael Reis (Anicolor) ima sekundo prednosti pred Nelsonom Oliveiro, že zmagovalcem etape na dirki po Španiji. Mernik, na uvodnem 15 kilometrov dolgem kronometru, ki ga je dobil kolesar ekipe UAE Emirates, Danec Julius Johansen, 51. (+1:50), zaostaja minuto in 35 sekund in zaseda 30. mesto.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641