Mezgec: Če imaš takšne rezultate, kot jih ima Pogačar, je to nekaj nadnaravnega

Ko si je pred desetimi leti na Dirki po Italiji etapno zmago privozil Slovenec Luka Mezgec, je bil nad tem navdušen tudi sam Tadej Pogačar. Slednji je eden glavnih favoritov za zmago letošnje, sicer že 107. dirke, znano pa je, da si je ravno takrat zaželel, da bi bil tudi sam enkrat rad del te preizkušnje. "Ta zgodba me navdaja s ponosom. Vesel se, da sem takšnemu šampionu, kot je Tadej, pomagal pri tej odločitvi. Odločitvi, da se tudi sam popolnoma preda kolesarstvu. Da sem mu lahko postavil te sanje. Danes pa on postavlja nove sanje mlajšim kolesarjem. Prepričan sem, da se marsikateri mladi kolesar v Sloveniji, ob njegovih predstavah, še sam usede na kolo in si zaželi biti vsaj enkrat v njegovi koži," začne Mezgec.

Mezgec je doslej že petkrat nastopil na Giru, zadnjič pred sedmimi leti. Spomin izpred desetih let pa je še kako živ. "Ja, takrat je bil to zagotovo zelo velik rezultat, velik dosežek. Imam zelo lepe spomine na to. Predvsem pa je bila pomembna tudi bližina Slovenije, da je bilo zares veliko domačih navijačev. Danes smo se navijači nekako razvadili, da so vrhunski rezultati nekaj vsakdanjega, toda takrat je bilo to zares nekaj posebnega. Veliko se je o tem pisalo. Danes pa se zdi, da je to nekaj normalnega."