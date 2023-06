Mezgec nezadovoljen zaradi napake, ki ni bila 'kolesarska'

Potem ko je v zadnjem kilometru ostal brez svojega kapetana, je Luka Mezgec nepričakovano dobil priložnost, da se sam bori za etapno zmago. Bil ji je blizu, a mu jo je na ciljni črti za nekaj centimetrov speljal Ide Schelling (Bora-Hansgroghe). "Kolesar Bore me je dobro presenetil. Bil sem na drugi poziciji, preveč spredaj. Hitrost se je čisto zaustavila na 300 metrih do cilja. Naredil sem si nekaj prostora, da bi začel sprint, a Ide je z dvojno hitrostjo prišel iz ozadja in potem nisem mogel tako hitro pospešiti," je razplet finiša v Postojni komentiral naš najboljši sprinter.

"Tudi jaz ne bi vedel (kam zaviti, op. a.), če ne bi prej naštudiral proge. Točno sem vedel, da moram zadnji ovinek levo. Kar naenkrat je pol skupine šlo desno, jaz sem mislil, da je speljana proga okrog krožišča. Potem sem na radiu slišal par kletvic od Dylana, ki je bil za mano. Takrat je kolesar Gusto-Santic že napadel, šel sem za njim in to je bilo to," je še dodal Mezgec.

"Nekateri so šli desno in ni bilo vsem jasno, kam bi morali iti. Najprej sem bil jezen, ampak če ste slišali novico o Ginu ... To je samo kolesarstvo, samo dirka. Naše misli so z Ginovo družino in njegovo ekipo," pa se je nesrečno preminulega kolesarja Bahrain Victoriousa v Postojni še enkrat spomnil Groenewegen.