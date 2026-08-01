Mezgec o uspehih Pogačarja: Leta 2018 si tega nismo mogli predstavljati

V Komendi se je odvila osma izvedba kriterija Tadeja Pogačarja, na katerem se je ob najboljšem kolesarju sveta predstavila vrsta znanih imen iz svetovnega kolesarskega vrha. Najboljši kolesar sveta je slavil in zbral 22 točk, devet več od nekdanjega evropskega prvaka Mattea Trentina. "Pogačar se nikoli ne pretvarja, kar je zame najpomembneje. Ko postaneš slaven, ko te obkroža toliko ljudi, ni lahko ostati zvest samemu sebi, a on to zmore, zato mu čestitam," je po koncu dogajanja dejal Italijan.
Enako število točk kot Trentino je zbral tudi Luka Mezgec, ki je v Komendi tudi že zmagoval. "Hvala bogu, da sem že pri koncu kariere, ker gre vsako leto hitreje, da ne bom moral več dolgo trpeti. Sicer vedno spremljam najboljšega kolesarja sveta. Poznamo ga osebno, je Slovenec. Mislim, da moramo še naprej uživati v tem in upati, da bo to čim dlje trajalo," je v ekskluzivnem pogovoru uvodoma povedal 38-letnik.
Mezgec je sicer pomembna oseba v življenju Pogačarja. Ta je pred leti dejal, da je kot otrok pospremil etapno zmago Mezgeca na etapi Gira in si zaželel, da bi nekoč tekmoval na dirki po Italiji. Na koncu tam ni le dirkal, temveč zmagal. "Želje so se mu uresničile. To mi pomeni ogromno, sploh zato, ker govorimo o najboljšem kolesarju na svetu. Sem lahko počaščen," je nadaljeval Mezgec, član ekipe Jayco AlUla.
Ta je o Pogačarju ves čas govoril v presežnikih, kar si kolesar, ki je letos že petič zmagal na dirki po Franciji, tudi zasluži. "Leta 2018 si tega nismo mogli predstavljati, par let kasneje je skupaj s celo Slovenijo na vrhu sveta," je še povedal Mezgec in dodal, da je prisotnost največjih imen na kriteriju v Komendi nekaj neverjetnega: "Ta dogodek govori o tem, kakšna persona je Tadej. V tujini so kriteriji zelo dobro plačani, tukaj pa smo zastonj, ker podpiramo dober namen in Tadeja, ki nam je zelo všeč."
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