Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Mezgec o uspehih Pogačarja: Leta 2018 si tega nismo mogli predstavljati

Komenda, 01. 08. 2026 10.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.F. A.M.
Kriterij Tadeja Pogačarja

Eden izmed tistih, ki mu tritedenske kolesarske dirke niso tuje, je Luka Mezgec. Šestkrat po Franciji, šestkrat po Italiji in štirikrat po Španiji. Posledično dobro ve, koliko napora je treba vložiti, da kolesar pride od starta do cilja. "Leta 2018 si tega nismo mogli predstavljati, par let kasneje je skupaj s celo Slovenijo na vrhu sveta," je povedal o uspehih Tadeja Pogačarja.

V Komendi se je odvila osma izvedba kriterija Tadeja Pogačarja, na katerem se je ob najboljšem kolesarju sveta predstavila vrsta znanih imen iz svetovnega kolesarskega vrha. Najboljši kolesar sveta je slavil in zbral 22 točk, devet več od nekdanjega evropskega prvaka Mattea Trentina. "Pogačar se nikoli ne pretvarja, kar je zame najpomembneje. Ko postaneš slaven, ko te obkroža toliko ljudi, ni lahko ostati zvest samemu sebi, a on to zmore, zato mu čestitam," je po koncu dogajanja dejal Italijan.

Enako število točk kot Trentino je zbral tudi Luka Mezgec, ki je v Komendi tudi že zmagoval. "Hvala bogu, da sem že pri koncu kariere, ker gre vsako leto hitreje, da ne bom moral več dolgo trpeti. Sicer vedno spremljam najboljšega kolesarja sveta. Poznamo ga osebno, je Slovenec. Mislim, da moramo še naprej uživati v tem in upati, da bo to čim dlje trajalo," je v ekskluzivnem pogovoru uvodoma povedal 38-letnik.

Kriterij Tadeja Pogačarja
Kriterij Tadeja Pogačarja
FOTO: Luka Kotnik

Mezgec je sicer pomembna oseba v življenju Pogačarja. Ta je pred leti dejal, da je kot otrok pospremil etapno zmago Mezgeca na etapi Gira in si zaželel, da bi nekoč tekmoval na dirki po Italiji. Na koncu tam ni le dirkal, temveč zmagal. "Želje so se mu uresničile. To mi pomeni ogromno, sploh zato, ker govorimo o najboljšem kolesarju na svetu. Sem lahko počaščen," je nadaljeval Mezgec, član ekipe Jayco AlUla.

Ta je o Pogačarju ves čas govoril v presežnikih, kar si kolesar, ki je letos že petič zmagal na dirki po Franciji, tudi zasluži. "Leta 2018 si tega nismo mogli predstavljati, par let kasneje je skupaj s celo Slovenijo na vrhu sveta," je še povedal Mezgec in dodal, da je prisotnost največjih imen na kriteriju v Komendi nekaj neverjetnega: "Ta dogodek govori o tem, kakšna persona je Tadej. V tujini so kriteriji zelo dobro plačani, tukaj pa smo zastonj, ker podpiramo dober namen in Tadeja, ki nam je zelo všeč."

kolesarstvo luka mezgec tadej pogačar Matteo Trentin kriterij komenda

'Tokrat prihajam po sanjskem Touru, Komenda deluje kot res lep kraj'

24ur.com 'Tadej in celotna ekipa so šampioni'
24ur.com Pogačarjeva zaročenka razkrila: Zdaj lahko povem, Tadejeva poškodba je bila veliko hujša
24ur.com Pogačar zrežiral novo zgodovinsko sezono za slovensko kolesarstvo
Moskisvet.com Kako ekskluzivno do zakulisne izkušnje med dirko po Franciji? Kliknite tukaj
24ur.com Polni hvale na račun Pogačarja: 'Dober človek, vodja, vse ima pod nadzorom'
24ur.com Roglič: Nekaj let nazaj si kaj takega nismo mogli niti predstavljati
24ur.com Marko Polanc: Danes bi bili vsi kot Pogačar in Roglič
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina
Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina
zadovoljna
Portal
Za njuno ljubezen so navijali vsi, zdaj sta se dokončno razšla
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
vizita
Portal
Vročinski val lahko pusti posledice še tedne: na te znake večina ni pozorna
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
cekin
Portal
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
moskisvet
Portal
Tako je danes videti vroča Yvette iz Alo, Alo
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
dominvrt
Portal
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
okusno
Portal
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
voyo
Portal
Moj prijatelj pingvin
IQ 160
IQ 160
Shrek za vedno
Shrek za vedno
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881