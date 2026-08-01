Mezgec o uspehih Pogačarja: Leta 2018 si tega nismo mogli predstavljati

V Komendi se je odvila osma izvedba kriterija Tadeja Pogačarja, na katerem se je ob najboljšem kolesarju sveta predstavila vrsta znanih imen iz svetovnega kolesarskega vrha. Najboljši kolesar sveta je slavil in zbral 22 točk, devet več od nekdanjega evropskega prvaka Mattea Trentina. "Pogačar se nikoli ne pretvarja, kar je zame najpomembneje. Ko postaneš slaven, ko te obkroža toliko ljudi, ni lahko ostati zvest samemu sebi, a on to zmore, zato mu čestitam," je po koncu dogajanja dejal Italijan.

Enako število točk kot Trentino je zbral tudi Luka Mezgec, ki je v Komendi tudi že zmagoval. "Hvala bogu, da sem že pri koncu kariere, ker gre vsako leto hitreje, da ne bom moral več dolgo trpeti. Sicer vedno spremljam najboljšega kolesarja sveta. Poznamo ga osebno, je Slovenec. Mislim, da moramo še naprej uživati v tem in upati, da bo to čim dlje trajalo," je v ekskluzivnem pogovoru uvodoma povedal 38-letnik.