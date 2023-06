Mezgec uradno v ekipi za Tour, štirikratni prvak ostal brez nastopa

Za Kranjčana bo to četrti nastop na Dirki po Franciji. Doslej je z drugim mestom najvišje posegel v dveh etapah leta 2020. Ima še šest uvrstitev med najboljšo deseterico v posamičnih etapah. Skupno bo to Mezgečev 13. nastop na tritedenskih pentljah. Še pet jih ima na Giru, štiri pa na Vuelti.

Luka Mezgec je pred Tourom, ki se bo začel 1. julija v španskem Bilbau, v zelo dobri formi. Svojega kapetana Dylana Groenewegna je na dirki po Sloveniji popeljal do dveh etapnih zmag, tudi sam pa je dosegel eno drugo in eno tretje mesto v razgibani tretji oziroma peti etapi.

Ob Mezgecu in Groenewegnu bodo pri avstralsko-savdski ekipi stavili še na Britanca Simona Yatesa, ki je glavni up za skupno razvrstitev. V ekipi so še Američan Lawson Craddock, Avstralca Chris Harper in Luke Durbridge, Danec Christopher Juul-Jensen in Nizozemec Elmar Reinders.