Mezgec: V ekipi ob pripravi programa vedo, da si želim dirkati doma

Organizatorji kolesarske dirke po Sloveniji so v sečoveljskih solinah pripravili novinarsko konferenco, na kateri so svoje misli predstavili nekateri izpostavljeni kolesarji. Med njimi sta se od Slovencev predstavila Luka Mezgec in Jakob Omrzel. Mezgec bo že desetič nastopil na domači pentlji, ki nikoli ne uide njegovemu programu.