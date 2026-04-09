Kolesarstvo

Mezgec v padcu utrpel tri zlomljena rebra

Antwerpen, 09. 04. 2026 09.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Pogovor z Luko Mezgecem

Luka Mezgec se je poškodoval v padcu na enodnevni kolesarski dirki Scheldeprijs. Član avstralske ekipe Jayco AlUla je padel v zadnjih kilometrih dirke in odstopil. Padec ni bil nedolžen. Kot so sporočili iz ekipe, so 37-letnega Kranjčana hospitalizirali. V bolnišnici pa so ugotovili poškodbo prsnega koša, saj si je zlomil tri rebra.

Gre za veliko smolo slovenskega kolesarja, ki je leta 2014 postal prvi Slovenec, ki je dobil etapo na dirki po Italiji. Luka Mezgec je potrdil, da je letošnja sezona zanj zadnja v karieri tekmovalnega poklicnega kolesarja. Športno tekmovalno pot je želel končati v velikem slogu oktobra na domačem evropskem prvenstvu, da bi Tadeju Pogačarju pomagal do zmage.

FOTO: Profimedia

Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick Step) je v sredo postal zmagovalec 114. izvedbe enodnevne klasične dirke. S petim mestom se je izkazal tudi eden od štirih Slovencev na dirki Žak Eržen (Bahrain Victorious).

Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je bil z osmimi sekundami zaostanka 33., Tilen Finkšt (Solution Tech NIPPO Rali) je ciljno četrto prečkal 1:03 minute za zmagovalcem in bil 70.

