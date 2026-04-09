Mezgec v padcu utrpel tri zlomljena rebra

Luka Mezgec se je poškodoval v padcu na enodnevni kolesarski dirki Scheldeprijs. Član avstralske ekipe Jayco AlUla je padel v zadnjih kilometrih dirke in odstopil. Padec ni bil nedolžen. Kot so sporočili iz ekipe, so 37-letnega Kranjčana hospitalizirali. V bolnišnici pa so ugotovili poškodbo prsnega koša, saj si je zlomil tri rebra.