Mezgeca le nekaj dni pred SP zbil avto

Mezgec se bo tako lahko ta konec tedna pridružil slovenski reprezentanci, ki se bo na SP v cestnem kolesarstvu v Zürichu borila za medaljo. Nanjo ciljata izjemna kolesarska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki sta letos že osvojila vse tri največje dirke na svetu: Giro, Tour in Vuelto. Poleg njiju bodo na cestni dirki, ki bo na sporedu v nedeljo, nastopili še Matej Mohorič, Domen Novak, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Matevž Govekar in Jaka Primožič. Slovenske kolesarje, ki jih, kot kaže, ne more ustaviti niti nesreča, v Zürichu čaka 273,9 kilometra dolga trasa s 4470 višinskimi metri.