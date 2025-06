Pogačarjev dobri prijatelj izpušča dirko po Franciji

"Med nedavnim višinskim treningom je zdravniška ekipa odkrila znake pljučne embolije in se kot previdnostni ukrep odločila, da do nadaljnjega prekine vso telesno dejavnost kolesarja," je avstralska ekipa sporočila v izjavi za javnost.

Michael Matthews (levo), Jasper Philipsen (sredina) in Tadej Pogačar

Kot je dodala ekipa, je Matthewsovo stanje stabilno: "Zdravniška ekipa preiskuje obseg težave in njene možne vzroke, da bi vzpostavila varen in ustrezen protokol za športnika. V tem obdobju bo Matthews odsoten s tekmovanj, da bi zagotovili, da ni tveganj za njegovo zdravje in dobro počutje, zato ne bo nastopil na dirki po Franciji."