Šef Bahraina: Jonas in Tadej? Z drugega planeta! Naš cilj? Etapne zmage

Kolesarski svet se po 110. dirki po Franciji vrti drugače. Za ekipe, ki so na Touru močno zaostale za rezultatskimi pričakovanji, je nadaljevanje tekmovalnega leta bistveno bolj zahtevno, za tiste, ki so spisali zgodbe o uspehu, je danes vse skupaj veliko lažje. Ena takšnih, ki je rezultatsko presenetila in se s tremi etapnimi zmagami postavila ob bok mogočnim Združenim arabskim Emiratom, je zanesljivo zasedba Bahrain Victorious.

"Naš načrt je bil, da se posvetimo etapnim zmagam. Zmeraj so lahko sicer rezultati še boljši. Menim, da je bila ideja, da bežimo stran od Jonasa (Vingegaarda) in Tadeja (Pogačarja), pravilna. Ker sta enostavno z drugega planeta. Če se držiš njiju, enostavno ne moreš zmagovati. Predvsem me veseli naš ekipni duh, ki nas je krasil na dirki. Resnično smo delovali kot ekipa. Je pa še veliko stvari, za katere verjamem, da jih lahko popravimo," meni Eržen, ki se je skupaj z ekipo v Franciji veselil zmag Baska Pella Bilbaa, Nizozemca Wouta Poelsa in Mateja Mohoriča. Podbličan se je s predstavo na 19. etapi v popolnosti približal perfekciji. "Odpeljati tako zahtevno etapo, po treh tednih dirkanja, je neverjetno. Povprečna hitrost, ob dejstvu, da ni bilo vetra v hrbet, je znašala 49,5 kilometra na uro. To samo govori o neverjetni pripravljenosti kolesarjev, po drugi strani pa tudi o napredku kolesarske tehnologije. Napredek je pri razvoju gum, obročev, samih koles ... Mislim, da se bo ta trend nadaljeval," je še dodal Eržen.