Milan Eržen: Ko je Tadej na dirki, je za nas lažje

Novomeščan Milan Eržen je edini Slovenec, ki se lahko na ravni svetovne serije pohvali z nazivom generalnega direktorja ekipe. Z Bahrain Victoriousom so že navduševali in še bodo. O vodilnem na Dirki po Italiji Tadeju Pogačarju govori z izbranimi besedami.

OGLAS

Na 107. kolesarski Dirki po Italiji so aktivni štirje slovenski mojstri vrtenja pedal (Domen Novak – UAE Team Emirates, Jan Tratnik – Visma Lease a Bike, Luka Mezgec – Jayco AlUla in vodilni Tadej Pogačar – UAE Team Emirates), en slovenski športni direktor (Gorazd Štangelj – Bahrain Victorious) in edini Slovenec v vlogi generalnega direktorja ekipe Milan Eržen (Bahrain Victorious).

Milan Eržen FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Prav slednji priznava, da je bilo največ dela opravljenega pred začetkom dirke. Ko so sestavili ekipo, zagotovili vse potrebno za nemoteno delovanje ekipe, postavili cilje. "Giro je ena največjih dirk na svetu. V veliko čast nam je, da smo tu, kot ena najboljših ekip na ravni svetovne serije. Delo? Ko enkrat dirka začne je to utečeno delo in mislim, da to fantje opravljajo vrhunsko," razmišlja Eržen, ki je skupaj s sodelavci v mladem Antoniu Tiberiju, s katerim so ob začetku rožnate pentlje podaljšali sodelovanje do leta 2027, vidi velik potencial. Kot v vseh mladih kolesarjih, ki so jih razvili do ravni najvidnejših posameznikov v karavani. Zadnji, ki se je iz vrst Bahrain Victoriousa izstrelil med največje zvezdnike je Italijan Jonathan Milan, ki je Giro d'Italia 2023 sklenil v vijolični majici najboljšega sprinterja, danes pa dirka v dresu Lidl-Treka.

V Pogačarju vidi rešitev in ne težavo Ni skrivnost, da se dosežkom Tadeja Pogačarja kolesarski svet ne more načuditi. Njegovi dosežki so bleščeči, kjerkoli se pojavi, je sposoben zmagati, pa naj gre za enodnevno klasiko, večdnevno dirko, ali pa tritedensko preizkušnjo. S predstavami pač naganja strah v kosti tekmecem, a kot priznava Eržen, v tem ne vidi prav nič slabega: "Ko je Tadej na startu, je to samo dobro. Ker vemo, kdo kontrolira dirko, ko Tadej napade, je jasno, da ni prav veliko kolesarjev, ki mu lahko sledijo, mi pa tudi nismo ekipa, ki bi napovedovala, da bomo zmagali Giro d'Italia. Ne še! Vendar v zadnjih osmih letih obstoja ekipe, smo kar šestkrat bili na odru za zmagovalce največjih dirk, se pravi grand toura in mislim, da lahko tudi letos merimo na dobro uvrstitev."