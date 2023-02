Milan Eržen: Slovensko znanje je neprecenljivo!

Kolesarska elita je nazaj. Za mojstri vrtenja pedal, zbranimi na ravni svetovne serije, so uvodne preizkušnje, športni direktorji že temeljito pregledujejo analize uvodnih nastopov članov ekipe, službe, odgovorne za opremo, ugotavljajo, kje so možne izboljšave. Med inovatorji na ravni cestnega kolesarstva so minulo sezono zablesteli pri Bahrain Victoriousu, potopni sedež Mateja Mohoriča ob zmagi na najdaljšem spomeniku Milano–Sanremo je bil dolgo nekaj, česar se v drugih ekipah niso domislili, zato so sledile prijave na Mednarodno kolesarsko zvezo, a pri UCI niso odkrili ničesar spornega.

In ravno z delom bodo v najbolj slovenski ekipi – kar zadeva osebje, ne pa (več) tudi imena kolesarjev v moštvu – skušali tudi v prihodnje držati priključek z najboljšimi. Zmagovati, kjerkoli se bo ponudila priložnost. Za dobre pogoje in proračun je odgovoren generalni direktor Milan Eržen. "Kolesarji, ki lahko pridejo med tri najboljše na dirki po Franciji, imajo dolgoročne pogodbe. Torej, tudi če bi imeli 20 milijonov višji proračun, ne moremo kupiti Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča ali koga drugega. Brez dvoma bi polovico tega denarja vložili v okrepitve v podporni ekipi, v nove trenerje, v nutricioniste in podobno. Se pa radi šalimo na račun tega, kar vas zanima – torej, kaj bi naredili, če bi imeli 20 milijonov višji proračun – verjetno bi imeli zlata platišča na avtomobilih, če bi želeli ta denar zapraviti," je v Popkastu na 24ur.com med drugim dejal alfa in omega leta 2017 ustanovljene ekipe svetovne serije.