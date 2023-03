Milano–Sanremo: glavnina nadzira dirko v pričakovanju Cipresse in Poggia

Spomeniška klasika Milano–Sanremo velja za najdaljšo enodnevno preizkušnjo na koledarju. Letošnja izvedba se je začela v predmestju Milana, v kraju Abbiategrasso. Kmalu po začetku se je pričakovano izoblikovala skupina ubežnikov.

Matej Mohorič skuša ponoviti dosežek Erika Zabla in postati prvi po več kot dveh desetletjih, ki bi ubranil zmago. Legendarnemu Nemcu je bil najboljši v letih 2001 in 2002. Med glavne favorite sodi tudi Tadej Pogačar, ki je na začetku sezone z zmago na dirki po Pariza do Nice potrdil, da je v sijajni formi.

Slabih 150 kilometrov do cilja je v glavnini prišlo do padca, na tleh sta se znašla tudi dva od favoritov Julian Allaphilippe in Jasper Stuyven. Francoz je moral menjati kolo, a se je kmalu vrnil v glavnino. V ospredju ubežniki niso ušli na več kot tri minute in pol, saj so v ozadju ekipe favoritov narekovale visok tempo.

Več sledi!