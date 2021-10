Nova prestižna zmaga za Rogliča, tokrat najboljši na klasiki Milano-Torino

Primož Roglič in Adam Yates sta zaključek dirke – etapa se je končala s 4,9 km dolgim vzponom na Supergo – prevozila kolo ob kolesu in ubežala vsem ostalim zasledovalcem. Tadej Pogačar je na tretjem mestu kilometer do cilja imel slabih 20 sekund zaostanka. 500 metrov do cilja je bilo jasno, da se bosta za zmago udarila Roglič in Yates, na koncu pa se je prestižne zmage na enodnevni klasiki razveselil Zasavec. Yates je sicer napadel slabih 400 metrov do cilja, Roglič mu je uspel slediti in ga nato tudi prehitel ter zanesljivo premagal Britanca, ki je nato zaostal kar 12 sekund. Pogačar je na koncu ostal brez tretjega mesta, saj ga je v ciljnem sprintu prehitel João Almeida. Za Rogličem je Pogačar, sicer član ekipe UAE Emirates, zaostal 35 sekund. Tretji slovenski predstavnik Jan Polanc je zasedel 52. mesto, zaostal je štiri minute in 58 sekund.