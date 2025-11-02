Milanu kriterij v Singapurju, Roglič in Novak v ozadju

Drugo mesto je zasedel Eritrejec Biniam Girmay , tretje in četrto pa Belgijca Jasper Philipsen ter Jordi Meeus .

Nastopila sta tudi dva Slovenca, ki pa sta končala v ozadju. Primož Roglič je bil 35., zaostal je 30 sekund, Domen Novak, moštveni kolega Tadeja Pogačarja, ki je pred dvema letoma v Singapurju zasedel tretje mesto, pa 39. mesto, njegov zaostanek je znašal tri minute in dve sekundi.

Sta pa bila Slovenca na dirki, ki je revialnega pomena in ne spada v koledar Mednarodne kolesarske zveze, zelo aktivna. Novak je bil prvi, ki je poskušal s pobegom, tudi Roglič je bil v ubežni skupini, ki pa ni zdržala do konca.

Za najaktivnejšega kolesarja so sicer razglasili Irca Bena Healya, ki je bežal v skupini, v kateri sta med drugimi bila tudi Roglič in Avstralec Ben O'Connor.