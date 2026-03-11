Naslovnica
Kolesarstvo

Miren dan za Rogliča in kandidate za skupno zmago?

Rim, 11. 03. 2026 09.05 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
FOTOGALERIJA: Zlati krog Primoža Rogliča

Tretja etapa dirke od Tirenskega do Jadranskega morja ne bo tako zahtevna kot druga, tako da bi lahko v njej na svoj račun prišli sprinterji. Skupno vodstvo je sicer prevzel Mehičan Isaac del Toro, kolesar ekipe UAE Emirates-XRG, ki ima tri sekunde prednosti pred Italijanom Giuliom Pellizarrijem (Red Bull-Bora-hansgrohe). Zaostanek Slovenca Primoža Rogliča znaša 18 sekund.

3. etapa dirke od Tirenskega do Jadranskega morja
FOTO: Twitter
kolesarstvo roglič

Ineosu moštveni kronometer, Ayusu skupno vodstvo

