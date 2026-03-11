Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Kolesarstvo
Miren dan za Rogliča in kandidate za skupno zmago?
Tretja etapa dirke od Tirenskega do Jadranskega morja ne bo tako zahtevna kot druga, tako da bi lahko v njej na svoj račun prišli sprinterji. Skupno vodstvo je sicer prevzel Mehičan Isaac del Toro, kolesar ekipe UAE Emirates-XRG, ki ima tri sekunde prednosti pred Italijanom Giuliom Pellizarrijem (Red Bull-Bora-hansgrohe). Zaostanek Slovenca Primoža Rogliča znaša 18 sekund.
