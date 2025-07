Miren sprinterski dan? Na Touru ni sproščene etape

Na kolesarski dirki po Franciji je na sporedu 17. etapa od Bollena do Valencea (160,4 km). Gre za pretežno ravninsko traso, na kateri bodo na svoj račun prišli sprinterji. V rumeni majici vodilnega jo bo sicer začel slovenski as Tadej Pogačar. Etapa se bo začela ob 13.50, končala pa okoli tri ure in pol kasneje.