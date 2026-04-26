'To zmago posvečam preminulemu kolegu Munozu'

Tadej Pogačar je z novo zmago končal izjemno sezono spomladanskih klasik. Potem ko je dobil Strade Bianche, prvič v karieri Milano - Sanremo, tretjič Flandrijo in bil vnovič drugi na Pariz - Roubaixu, je na večni lestvici po zmagah v Liegeu skočil na drugo mesto. S slavji v letih 2021, 2024 in lani se je zdaj izenačil z Italijanom Morenom Argentinom, ki je bil pred Pogačarjem zadnji, ki je leta 1987 slavil trikrat zapovrstjo, ter Špancem Alejandrom Valverdejem s štirimi zmagami. Na vrhu je pred Slovencem le še Belgijec Eddy Merckx s petimi.

"Danes se je veliko dogajalo. Bil sem v ozadju, a vedel, da gre od začetka na polno. Ko pa sem pogledal gor, je bila glavnina razpolovljena. Po 20 minutah smo uvideli, da ni tako hudo, v tako velikih skupinah sodelovanje nikoli ni enostavno, ampak ko je v taki skupini Remco Evenepoel, me je vedno strah, saj lahko napade od daleč," je za organizatorje povedal Pogačar. Dobrih 80 km pred ciljem se je večji del glavnine priključil Evenepoelovi skupini, emirati pa so tudi v nadaljevanju prevzeli odgovornost in navijali močan ritem. Odločitev je pričakovano padla v zadnjih 40 km. Francoz Benoit Cosnefroy je za kapetana Pogačarja pripravil teren, hitro je odpadel Evenepoel, slovenskemu asu pa je lahko sledil le Seixas, a le do zadnjih 14 km, ko je tudi francoski najstnik popustil.

Tadej Pogačar je v velikem slogu opravil s konkurenco in še četrtič v karieri osvojil eno od najprestižnejših enodnevnih kolesarskih klasik Liege-Bastogne-Liege. FOTO: Profimedia

"Veliko mi pomeni, da lahko zmagam na eni od največjih dirk v kolesarstvu. Nimam veliko dirk v tem delu sezone in s tem priložnosti za zmage. Posledično čutim pritisk, da na dirkah povrnem zaupanje. Vesel sem, da nam je uspelo. Zelo sem ponosen na ekipo," je še dejal Pogačar po peti dirki v sezoni in skupno 112. zmagi v karieri. Slovenski kolesarski as je besedo ali dve namenil tudi čudežnemu dečku francoskega kolesarstva Seixasu. "Na Redoute sem šel res globoko. Videl sem, da je malce na robu, a na vrhu je prišel vštric in bil sem navdušen. Tudi kasneje je pomagal in odprla sva veliko prednost," se dvoboja z zelo nadarjenim Franozom spominja Pogačar.

Tadej Pogačar ima v francoskem najstniku Paulu Seixasu zelo resnega konkurenta. FOTO: Profimedia