Kolesarstvo

'To zmago posvečam preminulemu kolegu Munozu'

Liege, 26. 04. 2026 16.56 pred 30 minutami 2 min branja 6

Avtor:
A.V. STA
Tadej Pogačar in Paul Seixas

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogčar (UAE Team Emirates-XRG) je še četrtič v svoji izjemni karieri osvojil eno od najprestižnejših enodnevnih klasik Liege-Bastogne-Liege. V velikem slogu, takšnem, ki pritiče le šampionom največjega kova, je opravil s svojim najbližjim zasledovalcem - francoskim najstnikom Paulom Seixasom - in znova potrdil, da mu v kolesarskem svetu ni para.

Tadej Pogačar je z novo zmago končal izjemno sezono spomladanskih klasik. Potem ko je dobil Strade Bianche, prvič v karieri Milano - Sanremo, tretjič Flandrijo in bil vnovič drugi na Pariz - Roubaixu, je na večni lestvici po zmagah v Liegeu skočil na drugo mesto.

S slavji v letih 2021, 2024 in lani se je zdaj izenačil z Italijanom Morenom Argentinom, ki je bil pred Pogačarjem zadnji, ki je leta 1987 slavil trikrat zapovrstjo, ter Špancem Alejandrom Valverdejem s štirimi zmagami. Na vrhu je pred Slovencem le še Belgijec Eddy Merckx s petimi.

"Danes se je veliko dogajalo. Bil sem v ozadju, a vedel, da gre od začetka na polno. Ko pa sem pogledal gor, je bila glavnina razpolovljena. Po 20 minutah smo uvideli, da ni tako hudo, v tako velikih skupinah sodelovanje nikoli ni enostavno, ampak ko je v taki skupini Remco Evenepoel, me je vedno strah, saj lahko napade od daleč," je za organizatorje povedal Pogačar.

Dobrih 80 km pred ciljem se je večji del glavnine priključil Evenepoelovi skupini, emirati pa so tudi v nadaljevanju prevzeli odgovornost in navijali močan ritem. Odločitev je pričakovano padla v zadnjih 40 km. Francoz Benoit Cosnefroy je za kapetana Pogačarja pripravil teren, hitro je odpadel Evenepoel, slovenskemu asu pa je lahko sledil le Seixas, a le do zadnjih 14 km, ko je tudi francoski najstnik popustil.

Tadej Pogačar je v velikem slogu opravil s konkurenco in še četrtič v karieri osvojil eno od najprestižnejših enodnevnih kolesarskih klasik Liege-Bastogne-Liege.
FOTO: Profimedia

"Veliko mi pomeni, da lahko zmagam na eni od največjih dirk v kolesarstvu. Nimam veliko dirk v tem delu sezone in s tem priložnosti za zmage. Posledično čutim pritisk, da na dirkah povrnem zaupanje. Vesel sem, da nam je uspelo. Zelo sem ponosen na ekipo," je še dejal Pogačar po peti dirki v sezoni in skupno 112. zmagi v karieri.

Slovenski kolesarski as je besedo ali dve namenil tudi čudežnemu dečku francoskega kolesarstva Seixasu. "Na Redoute sem šel res globoko. Videl sem, da je malce na robu, a na vrhu je prišel vštric in bil sem navdušen. Tudi kasneje je pomagal in odprla sva veliko prednost," se dvoboja z zelo nadarjenim Franozom spominja Pogačar.

Tadej Pogačar ima v francoskem najstniku Paulu Seixasu zelo resnega konkurenta.
FOTO: Profimedia

"V glavi sem se pripravljal že na sprint, saj je bil zelo močan, a še enkrat sem poskusil na močan ritem na Roche-aux-Faucons, saj dobro poznam klanec in mi ustreza. Na srečo je popustil, a mislil sem, da se bom moral z njim meriti v sprintu," je še za konec pristavil Pogačar.

kolesarstvo liege-bastogne-liege tadej pogačar paul seixas odzivi

Nova mojstrovina in veličastna zmaga Pogačarja!

KOMENTARJI6

lusma00
26. 04. 2026 18.54
Bravo Tadej vsa čast
PIKAPOLONICA1994
26. 04. 2026 18.52
Car
kekyooo
26. 04. 2026 18.12
kralj!
J Kvas
26. 04. 2026 18.08
GOAT
Boti
26. 04. 2026 17.56
bravo Pogi💪tega tud Hercule Poirot👀 ne bi razumel🙃
Zrcalo
26. 04. 2026 17.49
Tadej Pogačar, Le roi des cyclistes!!!! 💪💪💪💪💪💪
