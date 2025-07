Mnenja o taktiki Emiratov in Visme so zelo različna

Prvi prost dan na dirki po Franciji so ekipe, pa tudi mediji in ostali, ki pobližje spremljajo dogajanje na Touru, izkoristili za analizo doslej videnega. Tadej Pogačar je na uvodnih desetih etapah potrdil vlogo glavnega favorita, čeprav je v ponedeljek predal rumeno majico Benu Healyju. Za mnoge razumljivo. Je pa tudi nekaj takšnih, ki nad taktiko njegove ekipe niso navdušeni. Med njimi dolgoletni športni direktor US Postala Johan Bruyneel.

Bean Healy je v ponedeljek oblekel rumeno majico. FOTO: Profimedia icon-expand

Spomnimo, na ponedeljkovi prvi gorski etapi so se za zmago pomerili ubežniki. Slavil je Simon Yates (Visma Lease a Bike), s tretjim mestom pa je do rumene majice prišel Ben Healy (EF Education - EasyPost), ki ima pred Tadejem Pogačarjem sedaj 29 sekund prednosti. Že kmalu po začetku desete etape je bilo jasno, da ekipa UAE Emirates - XRG ne bo lovila številčnega bega. Zdelo se je, da je Pogačar rade volje prepustil rumeno majico – in številne z njo povezana obveznosti –, kar je posredno potrdil z izjavo v cilju.

Bruynel: Emirati bi morali Healyja še bolj pustiti

Johan Bruynel pa je na podkastu Lanca Armstronga The Move izrazil dvom v smiselnost taktike emiratov. Poudaril je, da so z navijanjem tempa v skupini favoritov potrošili preveč moči, čeprav je na koncu rumena majica dobila novega lastnika. "Ni bilo razloga, da so nadaljevali z diktiranjem tempa. Tudi če bi Healy prevzel vodstvo s petimi ali desetimi minutami prednosti, bi bilo povsem vseeno. V tem primeru bi na naslednjih etapah prihranili kar nekaj moči. Tako pa ima Pogačar le nekaj sekund zaostanka. Po mojem mnenju so pretiravali, rezultat pa je bil, da je Pogačar v zaključku ostal sam," je bil oster Bruynel.

Tadej Pogačar si na cilju ni belil glave, da je prepustil skupno vodstvo na dirki. FOTO: Profimedia icon-expand

Hincapie: Pomembna mentalna zmaga za Vismo

Pogačar je v zaključku sam odgovarjal na napade pomočnikov Jonasa Vingegaarda. Na sklepnem vzponu je slovenski šampion napadel tudi sam, ko mu je uspel slediti le že omenjeni Danec. Čeprav napadalna taktika Visme Lease a Bike ni obrodila sadov, je bil to za nizozemsko moštvo uspešen dan, je poudaril George Hincapie. "Mentalno je to zanje velika zmaga. Sepp Kuss je bil odličen, prav tako Matteo Jorgenson, obenem pa so prišli še do etapne zmage, kar je zagotovo dvignilo moralo znotraj moštva," je pojasnil Hincapie.

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Kako bi ocenili delo ekipe UAE Emirates - XRG na prvih 10 etapah Toura? 5 - odlično 4 - prav dobro 3 - dobro 2 - zadostno 1 - nezadostno Moški Ženska 5 - odlično 18 4 - prav dobro 20 3 - dobro 18 2 - zadostno 4 1 - nezadostno 1 5 - odlično 12 4 - prav dobro 19 3 - dobro 16 2 - zadostno 4 1 - nezadostno 1 5 - odlično 6 4 - prav dobro 1 3 - dobro 2 2 - zadostno 0 1 - nezadostno 0 Skupaj Moški Ženska

Kolesarjem Visme sicer ni uspelo streti Pogačarja – resnici na ljubo se je zdelo, da temu niso bili niti blizu –, a so vendarle dosegli nekaj, kar bi lahko bilo v prihajajočem pirenejskem tednu odločilno: Pogačarja so izolirali od njegovih ekipnih kolegov. "Pokazali so, da ga je mogoče ločiti od preostalih članov ekipe. Ne dvomim, da bodo to poskušali znova in znova," je nadaljeval Bruyneel.

Wiggins: Le etapne zmage ne bodo dovolj

Kakorkoli, nad taktiko Visme Lease a Bike vsi le niso bili tako navdušeni. Nekdanji zmagovalec Toura Bradley Wiggins je izpostavil, da mu ni povsem jasno, kaj je trenutno glavni cilj Vingegaardovega moštva. "So najmočnejša ekipa na dirki. Od prvega dne so pokazali, da želijo voziti agresivno, ampak mislim, da svojih moči ne trošijo preudarno. Res je, da so dobili etapo. Vendar če bodo ostali brez rumene majice, je veliko vprašanje, koliko etapnih zmag bi potešilo razočaranje," je Wiggins namignil, da bi morali vsi člani Visme voziti zgolj in samo za Vingegaarda ter ne bi smeli napadati etapnih zmag, kot je to v ponedeljek storil Yates.

Armstrong: Pogačar in Vingegaard se bosta pomerila ena na ena

Še najbolj preprost komentar je imel Lance Armstrong, ki je mnenja, da bo o zmagovalcu odločal boj mož na moža. "Ko je Pogačar napadel v zadnjih kilometrih, se je zdelo, kot da bi preprosto zamenjal kanal na televiziji. Samo en kolesar mu lahko sledi v teh primerih, to je Jonas Vingegaard. On bo tisti, ki bo odločal, ali bo Visma dobila Tour ali ne."