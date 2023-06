Množica navijačev na Kongresnem trgu pozdravila Primoža Rogliča

Potem pa se je slovenski kolesarski as odpravil na Kongresni trg, kjer ga je pričakala množica navijačev. Ti so ga z bučnim aplavzom in skandiranjem pozdravili in mu čestitali za uspeh na Giru. Na odru se je Rogliču pridružil tudi nekdanji moštveni kolega in junak z Višarja Mitja Mežnar, s katerim sta se toplo objela. Kisovčanu so nato na odru čestitali še župan Ljubljane Zoran Janković, župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović, nekaj besed pa je zbranim namenil tudi športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman.