Množičen padec: na tleh Govekar in Pogačarjev moštveni kolega Almeida

Po prekinitvi dirke, ki je trajala skoraj 40 minut, se je Portugalec, sicer vrnil na kolo, a je skozi cilj prišel s 16 minutami zaostanka.

Eden ključnih mož v ekipi Tadeja Pogačarja pred sezono letos nima sreče. Najprej je moral zaradi virusnega obolenja izpustiti dirko po Italiji, kjer je bil v odsotnosti Pogačarja prvo orožje UAE Emirates, nato je manjkal tudi na Touru, ob vrnitvi v karavano pa je bil med najmanj srečnimi udeleženci padca na mokrih poljskih cestah.

Poleg Almeide, ki je predviden, da bo čez 14 dni začel dirko po Španiji skupaj s slovenskim asom, so se na tleh med drugimi znašli tudi Matevž Govekar iz Bahrain Victorious ter še štirje člani ekipe iz UAE, Juan Sebastian Molano, Jan Christen, Rune Herregodts in Benoit Cosnefroy.

Vsi trije predstavniki Slovenije so končali etapo, Govekar in Luka Mezgec (Jayco AlUla) sta zaostala več kot 10 minut, slovenski prvak v cestni vožnji Roman Jermakov (Bahrain Victorious) pa je bil 68. in je s 70. mestom najvišjeuvrščeni Slovenec v skupni razvrstitvi.

Skrajšano etapo je dobil Nizozemec Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike), ki se je veselil svoje prve zmage med profesionalci in postal novi vodilni v skupnem seštevku. V ciljnem vzponu je zmogel dovolj moči, da je ubranil napad Italijana Christiana Scaronija (XDS-Astana), tretje mesto pa je zasedel Francoz Axel Laurance (Netcompany-Ineos).

Peta od skupno sedmih etap ima skoraj 220 kilometrov, kolesarji bodo morali premagati 2118 višinskih metrov, cilj pa pri Kocierz Resortu približno na 750 metrih nadmorske višine.