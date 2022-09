Mohorič bo za Bahrain Victorious kolesaril vsaj do konca 2025

"Z veseljem sporočamo, da je Matej Mohorič podaljšal pogodbo do konca leta 2025," so pri Bahrain Victorious zapisali na uradnem Twitter profilu.

27- letni Matej Mohorič je največjo zmago v karieri dosegel marca letos, ko je presenetil in zmagal na že 113. izvedbi kolesarske dirke Milano - Sanremo ter s tem postal prvi Slovenec, ki mu je to uspelo. Zmago si je privozil z vrtoglavim spustom pet kilometrov pred ciljem, nato pa v ravninskem delu obdržal minimalno prednost pred zasledovalci - tudi Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem.