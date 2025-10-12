Svetli način
Kolesarstvo

Mohorič bronast na svetovnem prvenstvu na makadamu

Limburg, 12. 10. 2025 16.36 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Slovensko kolesarstvo je v nizozemskem južnem Limburgu prišlo do novega vrhunskega dosežka. Na četrtem svetovnem prvenstvu v vožnji po makadamu, mladi, a vse bolj priljubljeni disciplini, je Matej Mohorič osvojil bronasto kolajno, svojo drugo na tovrstnih svetovnih prvenstvih. Leta 2023 je bil svetovni prvak.

Matej Mohorič
Matej Mohorič FOTO: Profimedia

Na Nizozemskem sta ga po 180 kilometrih, v katerih so morali kolesarji premagati skoraj 2000 višinskih metrov, premagala le Belgijec Florian Vermeersch, ki je, čeprav tokrat ni tekmoval v njenem dresu, nadaljeval fantastično sezono kolesarjev ekipe UAE Emirates, in domačin Frits Biesterbos.

Matej Mohorič
Matej Mohorič FOTO: Profimedia

Vermeersch, ki je Nizozemca premagal za 39 sekund, Mateja Mohoriča pa za minuto in 22 sekund, je na prejšnjih dveh prvenstvih osvojil srebrno kolajno, lani ga je premagal Mathieu van der Poel, ki tokrat ni branil naslova.

Za mnoge prvi favorit dirke, dvakratni olimpijski prvak v krosu, Britanec Tom Pidcock je zasedel šesto mesto.

kolesarstvo matej mohorič
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pojtrarara
12. 10. 2025 16.41
čestitke Matej 👏👏👏👌
ODGOVORI
0 0
