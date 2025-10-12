Mohorič bronast na svetovnem prvenstvu na makadamu

Na Nizozemskem sta ga po 180 kilometrih, v katerih so morali kolesarji premagati skoraj 2000 višinskih metrov, premagala le Belgijec Florian Vermeersch , ki je, čeprav tokrat ni tekmoval v njenem dresu, nadaljeval fantastično sezono kolesarjev ekipe UAE Emirates, in domačin Frits Biesterbos .

Vermeersch, ki je Nizozemca premagal za 39 sekund, Mateja Mohoriča pa za minuto in 22 sekund, je na prejšnjih dveh prvenstvih osvojil srebrno kolajno, lani ga je premagal Mathieu van der Poel, ki tokrat ni branil naslova.

Za mnoge prvi favorit dirke, dvakratni olimpijski prvak v krosu, Britanec Tom Pidcock je zasedel šesto mesto.