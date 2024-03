Mohorič ima visoke cilje na eni največjih enodnevnih klasik

Toda to ne pomeni, da 29-letnik iz Podblice ni pripravljen na boj. "Po Flandriji tudi jaz startam z 'nožem v ustih', pripravljen na bitko. Na najbolj pomembnih in največjih dirkah skušaš malce več tvegati," je na torkovem kolesarskem dogodku v Ljubljani dejal Mohorič.

Za Mohoriča, ki velja za specialista enodnevnih klasik, je pa tudi zmagovalec spomenika Milano–Sanremo (2022), bo to četrti nastop po Flandriji, a doslej na preizkušnji, ki ima ob dirki Pariz–Roubaix (7. april) v kolesarski karavani poseben status, ni posegel po visokih mestih.

Pogačar je lani v zadnjem delu trase zlomil Nizozemca Mathieuja van der Poela (Alpecin-Deceuninck) in slavil eno največjih zmag v karieri.

Slovenske oči bodo letos uprte predvsem v Mateja Mohoriča , saj se zaradi drugačnega programa lanski zmagovalec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) tokrat 270,8 km dolge preizkušnje med Antwerpnom in Oudenaardejem ne bo udeležil.

Glavni favorit bo ob odsotnosti Pogačarja in Belgijca Wouta van Aerta (Visma-Lease a Bike) svetovni prvak Van der Poel. Šele nato pridejo na vrsto vsi drugi.

Van Aert je po grdem padcu v sredo na dirki skozi Flandrijo in četrtkovi operaciji izgubljen za nekaj časa, saj si je zlomil grodnico, nekaj reber in ključnico.

V istem padcu jo je skupil tudi Belgijec Jasper Stuyven (zlom ključnice), ki bi moral tvoriti udarni dvojec ob Dancu Madsu Pedersenu pri Lidl-Treku. Tudi letos izjemni Danec je bil udeležen v padcu, a bo vseeno lahko nastopil po Flandriji. Na Gent - Wevelgemu je v nedeljo v sprintu premagal prav Van der Poela.

V širšem krogu favoritov so še Belgijec Tim Wellens (UAE Team Emirates), Španec Oier Lazkano (Movistar), Američan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), Italijan Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) in Švicar Stefan Küng (Groupama-FDJ), medtem ko sta neznanki Francoz Julian Alaphilippe in Danec Kasper Asgreen (oba Soudal-Quick Step) ter po padcu v sredo tudi Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche-Wanty).