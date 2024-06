Mohorič: Imamo močno ekipo, vsak od osmerice lahko dobi vsaj eno etapo

Dirka po Franciji (29. junij–21. julij) se bo prvič v zgodovini začela v Italiji. Natančneje v Firencah, a s to razliko, da bosta že uvodni etapi v primerjavi s predhodnimi leti zahtevni preizkušnji tudi za največje favorite v boju za končno zmago.

Zaradi olimpijskih iger v Parizu, ki bodo med 26. julijem in 11. avgustom, so bili organizatorji primorani nekoliko spremeniti dogajanje ob zaključku Toura. Ta bo tokrat na jugu Francije, v Nici, kjer je marca letos na dirki Pariz–Nica blestel naš kolesarski šampion Tadej Pogačar. A tudi zadnja etapa, ki je bila v prejšnjih letih v znamenju "prijateljskega" kolesarjenja do cilja v francoski prestolnici, bo letos nekaj povsem drugega. "Če boš želel doseči kaj več kot zmago na eni od etap, boš moral biti v vrhunski psihofizični formi od začetka do konca. To je neke vrste past za vse nastopajoče na letošnjem Touru, ki ne bodo imeli možnosti niti za najmanjši oddih med etapami, saj si bodo te po težavnosti sledile ena za drugo. To bo resnično pravi preizkus trenutne fizične pripravljenosti in mentalne stabilnosti vsakega posameznika. Imamo močno ekipo in vsak od osmerice lahko dobi vsaj eno etapo," šest dni pred začetkom 111. dirke po Franciji pravi član moštva Bahrain Victorious Matej Mohorič.