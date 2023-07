Mohorič in Govekar na Poljskem, Novak na baskovski klasiki

Slovenske kolesarje na najvišji ravni pred svetovnim prvenstvom čakata nova izziva. Na sedemdnevni dirki po Poljski, ta se bo začela v soboto, bosta nastopila Matej Mohorič in Matevž Govekar, medtem ko bo na sobotni klasiki San Sebastian dirkal Domen Novak.

28-letni Novak je v sredo in četrtek na dirki po Kastilji in Leonu zasedel 63. mesto. Na priljubljeni baskovski klasiki bo v službi kapetana, Juana Ayusa. Mladi Španec se pripravlja na špansko pentljo, ki se bo začela 26. avgusta in kjer bo branil lansko tretje mesto v skupnem seštevku.

Na 43. klasiki San Sebastian (231 km) bo tretjo zmago (2019, 2022) lovil Belgijec Remco Evenepoel. Mladi Belgijec se pripravlja na svetovno prvenstvo v Glasgowu (3.–13. avgust) in obrambo naslova na dirki po Španiji.

Na SP ne bo Mohoriča, ki se bo v zadnjem delu sezone posvetil drugim ciljem. Najprej ga čaka nastop na dirki po Poljski, kjer je pred dvema letoma zasedel skupno drugo mesto. Preizkušnja po Poljski se bo v soboto začela z ravninsko etapo v okolici Poznanja (183,7 km).

Dovolj priložnosti bo tudi za drugega Slovenca na dirki, Govekarja, ki je letos s petim mestom v tretji etapi na kriteriju po Dofineji dokazal, da sodi med najboljše mlade sprinterje.