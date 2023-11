Mohorič med neporavnanimi računi izpostavlja Flandrijo in Pariz–Roubaix

"Neverjetno je, da smo trije tako uspešni v istem času. Slovenci smo majhen, zelo ponosen narod in morda damo drug drugemu malo energije, zagona ter samozavesti, da tudi mi zmoremo. Morda si zaradi tega rečeš na startu, da ker si Slovenec, si zagotovo sposoben zmagati. Vesel sem uspehov Tadeja in Primoža. Nadejam se, da bo tudi naslednja generacija uspešna," o zlatem obdobju kolesarstva v Sloveniji pravi Mohorič.

"Moji neizpolnjeni želji sta dirka po Flandriji in Pariz – Roubaix. Res si ju močno želim in to bo cilj spomladanskega dela sezone. Potem se bom osredotočil na dirko po Franciji in olimpijske igre v Parizu. Najbrž bom konec leta za razliko od letos nastopil tudi na svetovnem prvenstvu," je v leto 2024 načrte usmeril 29-letnik iz Podblice.

Mladinci so letos opozorili nase z naslovom evropskega prvaka na cestni dirki ter bronom, pod katera sta se podpisala Anže Ravbar in Žak Eržen . Mohorič je pred 11 leti prav tako postal mladinski prvak, in sicer svetovni. Letos pa je konkurenco pokoril tudi na SP po makadamskih cestah v Benečiji.

Letos zmagovalec šestih dirk na cesti želi čim več izkušenj vrniti v okolje, v katerem je tudi sam zastavil temelje odlične kariere. "Pomembno je, da vlagamo nazaj med mlade in jim omogočimo dobro izhodišče. Mladinska kategorija je tista, ki jo opazujejo ekipe svetovne serije in izbirajo največje talente," je razložil Mohorič.

"Pred startom si nisem predstavljal, kako pomembna je ta dirka. Potem pa je ta zmaga tako odmevala, da je bila to morda celo največja zmaga v karieri. Ta disciplina se zelo hitro razvija, tudi v prihodnosti se bo. To so bile moje otroške sanje, saj sem vedno želel dirkati zunaj cestnega kolesarstva," je z nasmeškom na obrazu razlagal slovenski as.

Veseli pa ga še dejstvo, da je to sezono zaznamoval z besedami. Izjavo po zmagi v 19. etapi letošnje dirke po Franciji si je samo prek družbenih omrežij ogledalo več milijonov ljudi. "Odzivov je bilo ogromno in tudi mene se je dotaknilo, da je intervju navdihnil toliko ljudi. Bistvo športa je, da motivira in navdihuje. Vesel sem, da sem opravil svoje poslanstvo."

Ogromno simpatij je požel tudi med sotekmovalci. "Govoril sem iz srca, to sem takrat čutil. Dirka po Franciji je zelo dolga in naporna, nekako se na drugi ravni povežeš s sotekmovalci. Vesel si njihovih uspehov in žalosten ob njihovih padcih. To je bila hkrati tudi zadnja priložnost za etapno zmago za nas smrtnike, in ne Pogačarja ter Rogliča," se je še pošalil trenutno 20. kolesar svetovne lestvice.

Čeprav je popolnoma osredotočen na kariero, mu zaradi vsestranskega pristopa k športu pogled večkrat uide na čas po karieri. "Interesov imam preveč in vedno znova mi zmanjka ur v dnevu in dni v tednu, da bi zadostil vsem željam in ciljem. Ne vem točno, kaj bom počel po karieri, zagotovo bom ostal v kolesarstvu. Priložnosti in izzivov pa je toliko, da se bom s težkim srcem odločil le za nekaj njih."