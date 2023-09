Mohorič najmočnejši na cilju v Labinu

Mohorič si je privozil tudi deset sekund bonifikacije. Odločilen je bil napad kakšnih 250 metrov pred ciljem, kar 100 metrov je Mohorič nato potreboval, da se je postavil na čelo glavnine, nato pa z brutalnim sprintom položaj obdržal do konca in preprečil slavje Američanu, ki mu je ekipa Ineos Grenadiers pripravila lepo izhodišče.

"To zmago danes smo si želeli, bili smo zbrani in se vrnili kot ekipa. Vsi so dobro opravili svoj posel, me v dobrem položaju pripeljali do zadnjega vzpona, na koncu pa se mi je odprla luknja, ki sem jo čakal, začel sem sprint in šel do konca," je po tekmi za prireditelje povedal Mohorič, ki bo oktobra dopolnil 29 let.