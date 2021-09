Mohorič: Nihče od naju s Tadejem ne bo dirkal s figo v žepu

Slovenska članska kolesarska reprezentanca se pripravlja na vrhunec evropskega prvenstva v italijanskem Trentu, kjer bo v nedeljo na vrsti cestna preizkušnja. Slabih 180 km dolga trasa tudi slovenski izbrani vrsti ponuja dovolj priložnosti za napad, v prvi vrsti pa bosta v igri za visoko uvrstitev Tadej Pogačar in Matej Mohorič v vlogi vodij.

Predvsem 26-letni Matej Mohorič je v Trento prispel v boljši formi, potem ko je sijajno dirkal po Beneluksu in na Poljskem. V obeh primerih je osvojil skupno drugo mesto. Tudi tokrat bi lahko bil glede na traso v ospredju. "Na treningu smo si pogledali zaključni krog. Ne zgleda preveč zahteven, tudi cesta je relativno široka, tudi brez nekih zoženj in ostalih tehničnih ovir. Težko se bo znebiti hitrejših kolesarjev in tudi v zadnjem krogu bo, četudi napademo, težko ohraniti prednost do cilja. Mi moramo to poskusiti, saj bomo sicer težko premagali tiste hitrejše v zaključnem sprintu. S Tadejem bova skušala dati vse od sebe," je dejal kolesar iz Podblice. V karieri je slavil naslov svetovnega prvaka v mlajših selekcijah, trase, kot bo nedeljska, pa mu ustrezajo, dodaja pred vrhuncem letošnjega EP. Tudi Tadej Pogačar se nadeja boljše forme kot na četrtkovem kronometru, na katerem je osvojil 12. mesto. "Ni najlepši rezultat, ni pa slabo. Bi se bolj sekiral, če bi imel zelo dober dan in bi tako končal. Sem zadovoljen, danes sem naredil dober trening za nedeljo. Mislim, da bodo noge vsaj malo boljše, približno tiste prave. Ciljam visoko, tako kot vedno, potem pa bomo videli," je dodal zmagovalec Toura in bronast s cestne dirke na olimpijskih igrah v Tokiu.

icon-expand Tadej Pogačar FOTO: AP

Zaveda se visokih pričakovanj javnosti na dirkah, na katerih se pojavi. "Tudi sam pričakujem dosti od sebe. Nikoli pa ne moreš točno pričakovati, kaj se bo zgodilo. Lahko imaš okvirne cilje, ki jim skušaš slediti, dati vse od sebe. Točno to bom dal, kot vedno. Imamo zelo dobro ekipo, tako da lahko ciljamo visoko." Poleg Mohoriča in Pogačarja bodo na cestni dirki, ki se bo začela v nedeljo ob 12.45, nastopili še Domen Novak, David Per in Žiga Jerman. "Je taka trasa, da bo delo ekipe pomembno. Nas pet je kar solidno dobrih, smo dobra ekipa. Kaj več od tega ne bomo potrebovali, saj je na koncu krožna dirka, največje nacije pa bodo skušale nadzorovati dirko. Mi bomo skušali improvizirati, igrati na karto, da nismo ravno favoriti kot nacija in presenetiti z napadi iz ozadja. Imamo dva kolesarja iz top 10, Mohorič prihaja v zares dobri formi iz Belgije," je prepričan Pogačar. Mohorič se z mlajšim reprezentančnim kolegom strinja. "Zakaj nas je samo pet, je druga tema. Težko se je iz bazena kolesarjev, ki ga imamo, primerjati z največjimi kolesarskimi nacijami. Imamo tri med deset na lestvici, med 100 pa jih nimamo 18, tako kot nekatere druge, ki so najbolj številčne. Vseh pet, ki nas je na startu, je srčnih. Vseh pet je motiviranih in dali bomo vse od sebe. Če bomo držali skupaj, lahko dosežemo v redu rezultat. Veselim se že dirke," je dejal letos zmagovalec štirih preizkušenj na najvišji ravni.

icon-expand Matej Mohorič FOTO: AP