Mohorič po podaljšanju pogodbe: Vselej sem verjel v projekt Bahraina

"V tej ekipi imam zelo dolgo zgodovino in vselej sem verjel v ta projekt. V tej sezoni smo končno dokazali, da smo ena najboljših ekip v karavani," je ob podaljšanju pogodbe dejal Mohorič. Slovenski as je letos dobil dve etapi na dirki po Franciji in s tem zaokrožil trojček etapnih zmag na vseh tritedenskih dirkah. Eno etapno zmago je slavil tudi na dirki po Beneluksu, postal pa je tudi državni prvak na cestni dirki.

Podaljšal tudi Cobrelli

Obenem je bil skupno drugi tudi na dirkah svetovne serije po Poljski in Beneluksu, na klasiki San Sebastian pa je v cilj pripeljal le za zmagovalcem, Američanom Neilsonom Powlessom. "Kolesarji imamo izjemno podporo vodilnih in strokovnega štaba. Trdo smo delali, da smo prišli do sem. Po tako dobri sezoni mi ni prišlo na kraj pameti, da bi zamenjal okolje. Zadovoljen sem v moštvo, to je moja druga družina. Prepričan sem, da lahko tudi v prihodnje nadaljujemo s takšnimi predstavami in zmagujemo na dirkah," je ob podpisu pogodbe dodal 26-letnik.

Obenem je Bahrain Victorious pogodbo podaljšala še z italijanskim zvezdnikom Sonnyjem Colbrellijem. Evropski prvak v cestni dirki je v letošnji sezoni osvojil dirko po Beneluksu, postal državni prvak, prejšnjo nedeljo pa dobil tudi prestižno dirko Pariz - Roubaix. Skupaj je v letu 2021 podpisal pod osem zmag, v karieri jih je zbral 34.