Mohorič prepričan: Pogačar in Roglič bosta še naprej razred zase

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je v minuli sezoni zabeležil dve etapni zmagi na Touru, bil je drugi na dirkah po Poljski in Beneluksu, obenem pa je prepričan, da lahko v letu 2022 tako on kot ekipa storita še korak naprej. V isti glas pa priznava, da bo na dirki po Franciji zelo težko premagati Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča.

"Verjamem, da bomo k Touru 2022 pristopili podobno kot k lanskim tritedenskim dirkam. Tam se ne osredotočamo zgolj na skupni seštevek, ampak smo bolj 'na free', sproščeni in se osredotočamo na več različnih ciljev, ki so nam bolj na dosegu rok. Če smo čisto iskreni, ne vidim junaka, ki bi premagal Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Vsi ostali se potem na novo osredotočimo in borimo za druge seštevke ter etapne zmage," je v pogovoru z novinarji priznal 26-letnik iz Podblice. Matej Mohorič se še kako dobro spomni, kako je kapetan pri ekipi Bahrain Victorious, Španec Mikel Landa, na Touru leta 2020 osvojil končno četrto mesto, a je bilo to precej manj izpostavljeno kot tri etapne zmage na letošnjem Touru. "V tisto četrto mesto je šlo zares veliko energije, sredstev, truda in časa, pa smo bili na koncu četrti, se pravi drugi med smrtniki," slikovito prizna Mohorič po Touru 2020, ki sta ga zaznamovala Pogačar in Roglič.

icon-expand Slovenski kolesar Matej Mohorič je prepričan, da bosta Tadej Pogačar in Primož Roglič tudi v prihodnje krojila sam vrh svetovnega kolesarstva. FOTO: AP

Dvanajsti kolesar sezone 2021 se je ob predstavitvi svoje fundacije MM, s katero želi pomagati mladim kolesarjem in kolesarkam v Sloveniji, razgovoril tudi o pričakovanjih ter ciljih za novo sezono. Sam meni, da lahko še izboljša določene malenkosti. "Detajlov je ogromno, od aerodinamičnega položaja na kolesu, nastavitev, načina treninga, do programa dirk, ki ga bomo letos bolj metodično in sistematično zastavili kot lansko leto. Videli smo, kje smo posamezni kolesarji lahko sposobni dosegati najvišja mesta na različnih trasah. Želja je potem ta program izpeljati čim bolje in natančno. Upam, da nam uspe. Zadnjo sezono bo težko ponoviti, hkrati pa poudarjam, da ni bilo vse skupaj tako strogo do zadnjega detajla načrtovano kot za leto 2022," je sporočil državni prvak cestne preizkušnje. Ravno z uspehom na DP je Mohorič začel tlakovati pot proti vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze. "To je nekaj, kar je prišlo sproti z uspehi v drugem delu sezone. Iz nje smo se veliko naučili in na tem želimo graditi. Mogoče nam je to dalo potrditev in samozavest, da delamo dobro in da lahko to zgodbo peljemo naprej. Apetiti so za prihodnjo sezono še večji, z bolj metodičnim in sistematičnim pristopom na dolgi rok rezultati ne morejo izostati," je prepričan slovenski kolesar. V karieri si zdaj želi predvsem zmage na enem od spomenikov oziroma največjih petih enodnevnih dirkah na svetu. Pravi, da je to višji cilj, kot osvojiti etapno zmago na vseh treh tritedenskih dirkah, kar mu je letos uspelo z dvema etapnima zmagama na Touru.

icon-expand Za izjemnim Tadejem Pogačarjem je izjemno kolesarsko leto 2021. FOTO: AP

Naslednjo sezono bo Mohorič začel marca v Italiji na trojčku Strade Bianche – od Tirenskega do Jadranskega morja in Milano – Sanremo, nato pa sledijo spomladanske klasike v Belgiji s tlakovanimi odseki in ciljem na dirki po Flandriji. Nato sledi verjetno še nastop na dirki Pariz – Roubaix ter Liege–Bastogne–Liege. Na Giru 2022 ga ne bo, četudi bo del trase v 19. etapi potekal po slovenskih cestah. "Imam eno težavo. Da ko odprem koledar svetovne serije, me mika vsaka dirka. Potem je težko potegniti črto in se odločiti, na kateri nastopiti. Gira ni v ožjem izboru, puščam pa vse možnosti odprte, ker je še zelo zgodaj, a načeloma se bomo osredotočili na Tour," je dejal Mohorič. Pred dirko po Franciji ima v načrtu nastop na domači dirki po Sloveniji. "Moja želja je, da bi izpustil zahtevnejše dirke po Dauphineju in Švici ter raje nastopil na dirki po Sloveniji, kjer je vse skupaj bolj sproščeno. Po dirki po Franciji pa podobno kot letos stopnjevanje do zaključka sezone, ki bo kronana s svetovnim prvenstvom," je načrte razgrnil 26-letni kolesar.

icon-expand Izkušeni Primož Roglič se je v iztekajočem se letu 2021 razveselil še tretje zaporedne zmage na tritedenski dirki po Španiji. FOTO: AP