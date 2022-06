Mohorič po mesecu garanja pripravljen na pobiranje sadov

Matej Mohorič je na dirki po Sloveniji prvi zvezdnik svoje ekipe. Bahrain Victorious je za nameček od štirih moštev svetovne serije, ki se te dni mudijo na naših cestah, z naskokom najbolj slovensko obarvan. Poleg Mohoriča so v postavi Bahrajnčanov še Jan Tratnik, Domen Novak in Matevž Govekar.

Njihov športni direktor, Slovenec – kakopak – Gorazd Štangelj, v napovedi ni skrival, da bodo najbolj prežali na etapne zmage. Mohorič je v torek pred več sto navijači na novinarski konferenci v Novi Gorici dodal, da jih seveda zanimajo prav vse priložnosti. Zbrano občinstvo pa v isti sapi nasmejal z izjavo, v kateri je priznal da se zaveda, kakšno je razmerje moči v boju za zeleno majico najboljšega v skupnem seštevku.

"Zanimajo nas vse zmage. Smo najboljša ekipa, ker imamo najboljšo podporo. Večina je Slovencev in vsi delajo kot mravlje. Težava pa je, da Tadej (Pogačar, op. a.) ne vozi za nas in potem v generalni razvrstitvi ne gre," se je pošalil član moštva, ki se lahko pohvali, da je v ekipnem seštevku dobilo zadnje tri tritedenske dirke (lani Tour in Vuelto, letos pa še Giro).