'Tokrat je preprosto zmanjkalo bencina'

Dvakratni zmagovalec etape na dirki po Franciji Mohorič je dirko končal na 14. mestu in dokazal, da je ta trenutek zelo dobro pripravljen, vseeno pa ni mogel slediti številnim napadom svetovnega prvaka, Francoza Juliana Alaphilippa. V predzadnjem krogu trase v Leuvnu je storil, kar je lahko, na koncu pa v cilj prišel štiri minute za zmagovalcem.

"Danes sem imel super dan, odlično sem se počutil, noge pa so se vrtele tako, kot sem pričakoval in kot so se na najboljših dirkah letos. Tisto selekcijo na moč sem dokaj enostavno preživel, bil zelo zadovoljen in motiviran za finale. Na zadnjem flandrijskem krogu pa sem začutil, da sem blizu konca 'bencina', da so se noge že pripravljale na krče," je za RTV Slovenija po 268,3 km dolgi preizkušnji priznal Matej Mohorič.

Šestindvajsetletnik iz Podblice je nato opisal, kaj se je dogajalo v zaključku trase. "Na koncu je bila tako težka dirka, leuvenski krog pa tako 'iskren', da je šel vsak na mesto, ki mu pripada. Že v prvem izmed zadnjih dveh krogov mi je popolnoma zmanjkalo energije v nogah, nisem mogel več pritiskati na pedala, kaj šele da bi šel na vso moč," je pristavil tokrat najboljši Slovenec. Nekaj razočaranja je po dirki vseeno občutil.