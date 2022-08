Mohorič: Rezultat podrobnih preiskav je bil covid in mononukleoza!

Matej Mohorič je izjemno zakorakal v tekmovalno leto 2022. S prvo spomeniško zmago, in to na najdaljšem monumentu Milano – Saremo, je predstavljal najboljšo možno potrditev, da je pripravljenost na najvišji možni ravni. Ob inovacijah, ki jih v kolesarstvo uvajajo pri Bahrain Victoriousu, je bil prepričan, da bo na enodnevnih dirkah do vrhunca tekmovalnega leta, Tour de Franca, še deklasiral elito. Na zloglasnem Pariz – Roubaixu je bil vse do tehnične okvare povsem blizu, s 5. mestom si je priboril naziv najboljšega slovenskega mojstra vrtenja pedal na zloglasnih tlakovanih poteh.

Tudi na Liege – Bastogne – Liege je bil do zadnjega vzpona na Roche aux Faucons blizu izjemnega rezultata. Pripravljenost je bila takšna, kot so jo v ekipi načrtovali, analize so kazale na vzpon forme, kar je potrdila dirka po Sloveniji. Izhodišče, ki mu je vlivalo optimizem pred selitvijo na start Toura v Koebenhavn. Kjer pa se stvari niso odvijale po načrtih. Forma daleč od želene, kolesar, ki je leta 2021 dobil dve etapi francoske pentlje, je sanjal velike stvari, a jih ni dosanjal. Zastavljal si je najrazličnejša vprašanja, tudi tisto, da je preveč treniral, a hitro se je izkazalo, da so težave povsem drugje. "Ni bilo prijetno, ko sem se v pelotonu vozil zadaj," je povedal Gorenjec in nadaljeval: "Po Touru nisem prišel k sebi, kot bi pričakoval, kot sem vajen, zato smo se odločili narediti bolj podrobne krvne preiskave. Te so pokazale, da sem imel zelo močan stik s covidom oz. z okuženo osebo in z mononukleozo. Mogoče tudi oboje hkrati."

Čeprav je mislil, da gre na bolje, da bo pripravljen za San Sebastian, je na dan dirke lahko le zapeljal na stran. Fizične kondicije in energije je imel le za vzorec. Zdaj verjame, da si je odpočil in nadaljevanje sezone ne bo ogroženo, čeprav je jasno – zdravje bo še naprej na prvem mestu.